一九一九年（大正8）七月十九日の、日中両軍が衝突した寛城子事件。事件が起きた場所の地名が寛城子なのだが、日本近代史におおいに関心がある人でも、この地名が本来どこを指すのか知る人は意外に少ない。とくに、これまでこの地名をご存じ無かった方は、次の百科事典の記述をご覧いただきたい。ただし、項目は「寛城子」では無く「長春」なのだが。

〈長春 ちょうしゅん Chang chun

中国、吉林省中部にある同省の省都。伊通河が市内を貫流する。京哈線（北京〜ハルビン）と長図線（長春〜図們）、長白線（長春〜白城市）の分岐点にあたる。清末、漢族移住者が増加したため1800年（嘉慶5）、現在の市の南郊にあたる長春堡に長春庁を置いたが、25年（道光5）、寛城子（現在の長春市）に治所を移したのが始まりで、88年（光緒14）には長春府に昇格、1913年県となり、32年日本の傀儡（かいらい）政権の〈満州国〉誕生に伴い、その〈首都〉として新京と名づけられ、市制を敷いた。これより先1906年日露戦争後、日本が南満州鉄道（満鉄）経営に乗り出した結果、長春は日露の鉄道権益の境界となり、08年日本はここに満鉄付属地を設け、また10年旧市街との間に商埠地を開いた。〈満州国〉の〈首都〉となって以後、近代的都市計画にもとづく管理中枢および支配者居住区とスラム化した中国人街との二重構造をもつ都市になったが、本質的には消費都市であった。日本の敗戦による傀儡政権の解体後、長春の原名に復したものの第3次国内革命戦争により荒廃した。しかし解放後吉林省の省都となり、第1自動車工場をはじめ、トラクター、電機、化学、窯業、食品工業が建設され、また吉林大学、東北師範大学や多くの科学研究機関が設けられた。現在では面積1万8900平方キロメートル（うち市部1116平方キロメートル）、人口323万（2000）の大都市に成長している。〉

（『世界大百科事典』平凡社刊 項目執筆者河野通博）

寛城子は後に日本が「建国」する満洲国の首都となった新京であり、現在は吉林省の省都・長春なのである。じつはこの地名、日本が日露戦争に勝ち、ロシアが中国本土に建設した鉄道の一部の租借を受け南満洲鉄道（通称・満鉄）が誕生したときから存在した。たとえば『国史大辞典』（吉川弘文館刊）には、次のような記述がある。

〈日本は日露戦争の戦線進展とともに拡大した後方占領地の兵站と軍政と守備のため、明治三十七年（一九〇四）八月に遼東守備軍を置き、翌三十八年五月満洲軍総兵站監部と改められたが、それらは系譜的に関東軍の前身とはいえない。同年九月、日露両国はポーツマスで講和条約を結び、勝者日本は遼東半島南端の関東州の租借権と、長春（正確には寛城子）―旅順間の従来の東清鉄道の南部線（のちの南満洲鉄道、沿線と支線の炭鉱に関する権利を含む）とを、ロシアから譲渡された。また追加約款により、鉄道線保護のため一キロあたり十五名（総計一万四千四百十九名）以下の守備兵を置く権利をも得た。これらの権利はこの年の十二月の満洲に関する日清条約により清国の承認をも得た。〉

（「関東軍」の項目より一部抜粋。項目執筆者島田俊彦）

そうなのだ。明治の時代から、いやもっと昔から日本が得た「満鉄」の一方の起点は長春では無く、寛城子だったのだ。それを正確に記述しないのが日本の新聞報道（つまりマスコミ）、そして歴史学界なのである。だから「寛城子？ それどこ？」となるし、「満洲」事変の重要性は認識しても「寛城子」事件の重要性はわからず、事典にも年表にもあまり載っていない、などというバカな話になる。

ちなみに寛城子はたしかに長春の一部ではあったが、中心街からは離れた西北の郊外にある（地図参照）。ただし、この地点は前掲の『世界大百科事典』の記述にもあるように、京哈線、長図線、長白線の三つの鉄道路線が交差する交通の要衝であった。現在の感覚から言えば、なぜそこに省都の中心部を置かないのだと思うかもしれないが、そこがまさに現代の感覚、つまり鉄道ができて以後の感覚なのである。

それ以前の都市は、たとえば中国だと外敵から守りやすい地形であるとか、鉄道では無く街道の交差する地点であるとか、あるいは風水上縁起がよい場所などに造られる。一方、鉄道は鉄道で土地の凹凸や河川や山岳の位置などに左右されるから、古代からの都市と交通の要衝が一致しないことがある。とくに中国のような古い歴史を持つ国であれば、余計そうなるわけだ。

日本列島でも、ほぼ中央にある滋賀県の交通の要衝と言えば北陸線と東海道線が交わる米原のはずだが、米原が重要な都市になったのは鉄道建設以降であり、それ以前は琵琶湖の水運を利用できる大津が中心都市であった。現在の県庁所在地も大津市である。

逆に言えば、この地に新国家を建国しようと考える人間にとっては、寛城子はじつに魅力的な土地であったということだ。古い町の中心街に新しい政庁を作ろうとすれば、古い建物は取り壊さなければいけないし、当然立ち退き問題も出てくる。住民の反撥もあるし、時間もかかる。しかし、「駅前」に広い「空地」があるなら話は別だ。魅力的というのはそういうことである。だから日本軍も長春中心地では無く、郊外の寛城子に駐屯していた。

もちろん、前回紹介した三つの中国軍閥も新しいセンスの持主たちだから、この地点を重視していた。兵員の移動も補給も敏速に行なえるからだ。とくに張作霖は吉林省の隣の奉天省（遼寧省）が拠点だったこともあり、この地を虎視眈々と狙っていた。この時期、吉林省のトップである督軍は安徽派の孟恩遠である。

孟は節操の無い「コウモリ」のような男で、袁世凱「皇帝」には一等伯爵として忠誠を誓い、袁が病死すると実力者段祺瑞にしっぽを振って安徽派に属したが、例の張勲復辟の際はその陰謀に加担した。当然、復辟失敗で失脚するはずが、独特の政界遊泳術で吉林督軍に復帰した。だが、こんな男は誰も信用しない。

吉林督軍の座を狙っていた張作霖にとっては絶好のチャンスだ。張は大軍を寛城子に派遣し、孟恩遠軍を追い落とす機会を狙っていた。孟が勢力を回復できたのは、吉林省の民がよそ者で馬賊上がりの張よりも、民国軍の正式な軍人である孟を支持していたからだ。つまり、奉天派の張作霖軍と安徽派の孟恩遠軍が寛城子でにらみ合っていたのである。

殺されたのは「陛下の赤子」

では日本軍はどうかと言えば、中立の立場を保っていた。じつは、これより三年前の一九一六年（大正5）八月、同じ奉天省の鄭家屯（現・吉林省双遼）で日本人民間人と中国兵の口論がケンカとなって日中両軍が銃撃戦となり、日本側に十数人、中国側に四人の死者を出した事件があった。鄭家屯事件という。ちょうど大隈重信内閣が蒙古独立派のパプチャップを使って第二次満蒙独立運動を援助していたころの話だ。

日本軍は一時鄭家屯を保障占領し中国側にさまざまな要求を突きつけたが、結局中国側の陳謝などでことを収めた。しかし、これ以後に満鉄の拠点などに陸軍部隊を配置することが可能になった。「治安がよくない」ことは事実だからである。しかし、あくまで「在留邦人の保護」が目的だから、派遣された部隊は五十名程度の少人数で、彼らは奉天派とも安徽派とも対立せず、むしろ二つの陣営との交流を保っていた。

ところが、こうした状況のなかで吉林軍、つまり安徽派の孟軍の兵士が突然日本の民間人に暴行し、それを制止しようとした日本人巡査も重傷を負わされ（のちに死亡）、とうとう日中両軍の兵士が銃撃戦におよぶことになってしまった。前回紹介した『国史大辞典』の「寛城子事件」の項目（項目執筆者林正和）では、「日本軍は衆寡敵せず窮境に陥り、長春から救援を求め辛くも活路を開いたが、戦死者十八名、負傷者十七名をだした」という記述のあと、次のように続けている。

〈翌二十日長春に日本側高山公通守備隊司令官・森田寛蔵長春領事ら、吉林軍側高士濱師長らが参集し協議の結果、吉林軍を付属地外三十支里に撤退させるなどの協定（暫定治安維持法）が成立、ついで九月八日小幡酉吉駐華公使が中国政府に、死傷者への慰恤金、直接責任者の処罰など六項の要求条件を提出し、爾後北京・奉天・長春などで交渉が行われ、十二月に解決した。この条件は五・四運動直後の中国民衆に漲る排日気運の高揚を意識して、死傷者の数に比し温厚なものであった。同事件で孟督軍は革職され、これによって張作霖は、宿願の東三省制覇を成就した。〉

おわかりのように、この事件で一番得をしたのは張作霖である。孟恩遠は追放され、結局張作霖がこの要衝を手に入れたからだ。そこで、この事件は張作霖が仕組んだ陰謀ではないか、という説が昔からある。つまり、吉林軍に潜入していた張作霖のスパイが故意に発砲し、当然憤激して応戦してくる日本軍との銃撃戦に誘導したのではないか、というものだ。たしかに、日本軍はどちらの軍とも対立していなかった。そもそも現地の日本軍と中国軍は対立する理由が無いし、それどころか将校同士は「酒を酌み交わす仲だった」という話も伝えられている。

実際、民間人そして巡査への暴行のあと、現地の日本人将校は吉林軍の本営に談判に赴いている。つまり、日本側は話し合いで解決しようとしていたし、話し合いで解決できるとも信じていた。だから少人数で吉林軍を訪ねたところ、話し合いの途中でいきなり銃撃された。吉林軍に張作霖のスパイがいて平和的な解決を妨害したと考えれば話は合うが、中国側もその疑いは持っていたものの今日に至るまで「証拠が無い」ということで、張作霖黒幕説はあくまで「説」のままである。

あたり前の話だが、人間は「証拠が無い」からといって納得する動物では無い。とくにこの事件の場合、吉林軍には日本軍と対立する理由が無いし、むしろ銃撃戦などすればデメリットのほうが大きい。そして結果として孟恩遠が追放され、張作霖が念願の寛城子、そして吉林省を手に入れた。「その事件によってもっとも多くの利益を得た者が犯人である」というのは単なるミステリーの原則であるだけで無く、現実的な歴史の法則でもある。

前にも述べたように、この事件の時点ですでに陸軍の若手将校だった、満洲国建国の立役者板垣征四郎や石原莞爾はどう思っただろう？ 差別的表現だが、「支那人は腹黒い」あるいは「張作霖め、やりやがったな」と思ったに違いない。

また、日本の「死傷者の数に比し温厚な」賠償要求は、「だから外交的解決などすべきでは無い」という思いを抱かせただろうし、「もっと真剣に責任者の処罰を要求すれば真相があきらかになったかもしれないのに」とも思わせただろう。あるいは、「いつか張作霖に吠え面かかせてやる」 と決意したかもしれない。忘れてはいけない、板垣や石原にとって殺された日本人のうちのほとんどが陸軍兵士、つまり「陛下の赤子」であり、「身内も同然」なのである。

これも以前にも述べたが、日露戦争のときに児玉源太郎参謀長やのちに陸軍大将から首相になる田中義一少佐は張作霖をスパイとして活用し、ロシア側の情報を集めていた。つまり、張作霖と日本の関係はむしろ友好的なものだった。しかし着々と勢力を拡大した張は袁世凱に取り入って革命勢力を弾圧し、清朝が滅亡すると今度は東三省（奉天省、吉林省、黒竜江省）を自分の「王国」とすべく独自の活動を展開した。この過程で寛城子事件が起こったというわけだ。

では、日本は安徽派、直隷派、奉天派のうち、どの軍閥を重視していたのかと言えば「一地方政権」に過ぎない張作霖の奉天派では無く、首都北京を押さえている安徽派と直隷派のうち、段祺瑞が率いる安徽派であった。安徽派は最大の軍閥であると同時に段祺瑞は正規の軍人上がりであり、穏やかな性格で日本との関係強化を望んでいた。そこで当時の寺内正毅内閣は段祺瑞「政権」の全面的バックアップを決断し、膨大な資金を注ぎ込むことにした。

ところが、これが大失敗に終わり、文字どおり「カネをドブに捨てる」結果に終わった。

なぜ、そんなことになってしまったのか？ 〈以下次号〉

