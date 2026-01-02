1996年、スーパー戦隊シリーズ第20作『激走戦隊カーレンジャー』（テレビ朝日系）でデビューした来栖あつこさん（47）は、グラビアや深夜バラエティ『出動！ミニスカポリス』（テレビ東京系）でも活躍した。

【写真】来栖あつこ（47）『ミニスカポリス』時代のレア写真。他、結婚7周年を迎えた夫とのツーショットなど

ところが人気絶頂の20代半ばで一時、芸能活動を休止。来栖さんに何があったのか。一般企業で働いた経験や、会社員男性との結婚・妊活、そしてスタートしたばかりの新ビジネス……。『カーレンジャー』から今に至るまでを、来栖さんに詳しく聞いた。【前後編の後編。前編から読む】

＊ ＊ ＊

『カーレンジャー』出演が決まったとき、東映さんから「1年間のスケジュールを空けておいてね」と言われましたが、グラビアのオファーをいただいて。撮影の合間にグラビアの仕事もするようになりました。そして『カーレンジャー』終了翌年には、『出動！ミニスカポリス』で5代目ミニスカポリスのリーダーに。戦隊の撮影でも水着や温泉に入るシーンがあったし、『カーレンジャー』の前の『超力戦隊オーレンジャー』に出演していた（さとう）珠緒さんが戦隊もの→グラビア→ミニスカポリスの路線を築いてくださっていたので、私も水着やミニスカートを自然に受け入れられました（笑）。じつは『「ミニスカポリス」でアイドルを作りたい』という番組側からのオファーだったので、過激なシーンなどは専門の女優さんたちが担当していて、私たちはそれを見守っていました。

『カーレンジャー』かグラビアのおかげかわかりませんが、ファンの方もついてくれて、後楽園ゆうえんち（現・東京ドームシティアトラクションズ）で戦隊ショーのイベントに出演するときには、バズーカ砲のような大きなレンズのカメラを持って毎回参加し、私たちを撮影したショットを写真集にしてプレゼントしてくれた方もいたんですよ。

『ミニスカポリス』の後、いろんなドラマに出演させていただき、『はみだし刑事情熱系』でまたテレビ朝日さんのドラマに戻って。バラエティ、映画、ミュージカル『アニー』、歌……などいろいろやらせていただいたので、24、25歳の頃、活動が1周した気持ちになったんですよね。次の目標は何だろう、ってわからなくなったというか、燃え尽きたというか。

年齢的にも新しいことにチャレンジする時期かな、と思ったとき、私は高校卒業後、短大に進み、ファッション誌の編集者になることを夢見ていたと思い出したんです。『カーレンジャー』で忙しくなり短大は中退せざるを得なかったのですが、25歳のそのとき、芸能活動を休んでファッション関係のお仕事をして、芸能以外のキャリアを築きたいと思ったんです。

履歴書を書こうとしたら、職歴に書けるものがないんですよね。私ってほんとノンキャリなんだなと、改めて気持ちを引き締めました。面接では、「芸能界から就職してきても、周りは特別扱いしないからすぐに辞める人もいるけど大丈夫？」などと言われました。私はチヤホヤされたいとは思っていなかったので平気でした。ただ、PRの部署を希望したのですが、まずは『銀座の路面店で販売員を』ということで店頭に立ったら、ネームプレートを付けて接客しているのでお客さまに私だとバレてしまって。「どこにドッキリカメラがあるんですか？」などと聞かれました。

これではお店にご迷惑をおかけしてしまうと思い、それから別のアパレルや大手化粧品会社など何社かを転々と。あの頃は新しい世界に慣れることに必死で、テレビはあまり見ていませんでしたね。とくにドラマは「なんでここに私が出ていないんだろう」などと思ってしまうので、あまり見ないようにしていました。

そんな経験をしたのに、30歳頃、芸能界に復帰しました。なぜかというと、当時ファッション誌などにブランドプロデューサーやPR担当者が前面に出て商品をアピールする、という手法が流行り始めたんです。それなら芸能活動で顔と名前を売りながら、その顔と名前を使ってPRの仕事ができる、"ウィン・ウィン"でやれるんじゃないかな、と思ったんです。

実際に復帰してみたら、うまく仕事が回り始め、芸能の仕事も納得できるものに集中できるようになりました。芸能活動にも復帰して良かった。PRの仕事も今はフリーランスで続けています。

理想を求めていた30代、39歳で現在の夫と結婚を決めた理由

39歳のときには、2歳年上の会社員の方と結婚しました。あるお店のレセプションパーティーで知り合って1年交際2、3か月でのスピード婚でした。30代後半は理想を並べてお相手探しをしていたんですけど、出会うチャンスを得るのってなかなか難しい。友だちに紹介してもらうにも限界がある。行き詰まっていたとき、ふとそばにいた彼を、"一緒にいて一番楽なのはこの人なのかも"と思ったんです。

性格は"女子会に参加できる男子"。私の友だちから相談を受けたり、Netflixでは最近これがオススメだよ、なんて会話したりもできる。私と珠緒さん、大原かおりさんとの食事会に、男1人で参加したりもしていますよ（笑）。『カーレンジャー』は知らなかったみたいですけど、『ミニスカポリス』は知っていました。でも、敬礼ポーズをお願いされたことはないですね。

40歳の1年間は不妊治療をしていました。私たちは2人とも年齢が高かったので、チェックがてら産婦人科にかかって相談したら、「子どもが欲しいんだったら、今から超ダッシュぐらいのスピードで頑張らないとダメだよ」とお医者さんに言われたんです。衝撃でしたね。

彼は「子どもがほしくて結婚したわけじゃないけど、君の気が済むようにやったらいい」と、協力してくれました。私の希望だったので、自分の貯金から200万円以上を費やしてがんばりましたが、結局、叶いませんでした。つらかったけれど、最初から「1年だけ」と決めていたので、スパッと諦めることができました。

芸能活動とPRに加えて始めた新たな仕事

これからは彼と2人の人生。お互い連れ犬、連れ猫がいるので、その子たちを大事にしつつ、それぞれの趣味を楽しもう、と気持ちを切り替えました。私は韓国の8人組ボーイズグループ「Stray Kids」の推し活で、日本各地や韓国にも足を運んでいます。彼はゴルフに野球にバイク、それから車。最近はまるで洋服を買うように、高級車を買ってくるのでびっくりしてしまいます。でも、私の推し活に文句を言わず、めちゃくちゃ自由にさせてくれるので、まあいいか、と（笑）。

そんな結婚生活を送るうちに5年が過ぎ、2023年、結婚相談所「W」を始めました。"W"は良い結婚をイメージするWedding、Wonderful、Withなどから。結婚相談所は独身の頃からやりたかったんです。私自身が相手探しに苦労したので、結婚を望む人のお手伝いをしたい。結婚生活が続いていることで、私の「相手探しがうまくいった」というキャリアもできたので始めました。芸能活動、PRの仕事と平行して行っています。

すでに成婚した方がいるし、子どもが生まれたという報告も受けていますよ。他人様の人生を左右する仕事なので責任がありますし、会員様とほどよい距離感をとるのは難しい。少人数制、マンツーマンでアドバイスをしながらサポートしているのでコスパも悪い。でも、うまくいくと本当に嬉しくて、いい仕事だな、と思って取り組んでいます。

（了。前編から読む）

取材・文／中野裕子 撮影／山口比佐夫