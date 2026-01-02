初代戦隊ヒーロー『秘密戦隊ゴレンジャー』（テレビ朝日系）の放送開始から50年──。2025年を最後に「スーパー戦隊」シリーズの放送が休止となる。変身、特撮、巨大ロボットに超合金、ヒーローショーと、いつの日も子どもたちに夢を与えてきた「スーパー戦隊」の閉幕に、惜しむ声が多くあがった。

【写真】『カーレンジャー』から29年 ピンクレーサー役を務めた来栖あつこ（47）。『出動！ミニスカポリス』時代のレア写真も

1996〜97年放送のシリーズ第20作『激走戦隊カーレンジャー』でピンクレーサー・八神洋子役を演じ、高い人気を得た来栖あつこさん（47）は、いま何を思うのか。『カーレンジャー』を振り返りつつ、休止に対する思いや出演時のエピソードを聞いた。【前後編の前編】

じつはシリーズが休止になるような話は、報道が出る前に耳にしていました。ずっと続くと思っていたのでそれを聞いたときは衝撃で、ニュースが出たときも「公式発表じゃないから信じない」と思っていました。

でも、考えてみれば私が『激走戦隊カーレンジャー』に出演した頃はスーパー戦隊シリーズとは言わず、"戦隊もの""特撮もの"と言っていたので、スーパー戦隊シリーズは休止でも、特撮ヒーローシリーズはこれからも続く。その時代に合ったヒーローがいれば、それでいいのだと思い直しました。

私も子どもの頃、戦隊ものを見て育ちました。2歳上の兄がいるので、『電撃戦隊チェンジマン』（1985）とか『太陽戦隊サンバルカン』（1981）、『宇宙刑事シャリバン』（1983）、『宇宙刑事シャイダー』（1984）とかを一緒に見て、兄やいとこと"ヒーローごっご遊び"をしていました。

私が芸能界に入ったのは、友だちが某大手事務所のオーディションを受ける時に付き添って受けたのがきっかけです。芸能界に強い憧れがあったわけではなかったのですが、落とされて悔しくて。それなら、と高校3年の夏休みに別の大手事務所のオーディションを受けて合格しました。事務所に入って最初に受けたのが『カーレンジャー』なんです。詳しい内容もわからないまま、事務所の指示どおりに高校を早退し、制服で銀座の東映本社に行ったら戦隊もののオーディションでした。

会場に着くと、上下スウェット姿の受験者が身体を動かして、準備運動のようなことをしていました。私は何の準備もしていなかったので大丈夫かな、いったい何が始まるんだろう、と不安になりました。面接で『何か披露してください』と言われ、歌を歌い、あとは、運動はそれほど得意じゃないことなどを正直にお伝えしたくらいで、あっという間に終わりました。

2次オーディションでは台本を読んだり、面接官の前で他の1次通過者と並んで立たされたりして、メンバーのバランスを見ているようでした。オーディションを終えたときに何となく手応えを感じ、地元の茨城へ特急「スーパーひたち」で帰り、駅に向かえに来てくれた父親に「私、受かっちゃうかも。ピンクがいいな」と言ったのを覚えています。

『カーレンジャー』のメンバーで交わしていた日常生活の「約束」

『カーレンジャー』出演が決まり、1996年の年明けからの1年間は休みなしで、朝から晩まで撮影でした。朝はまだ暗いなか、始発電車に乗って出かける日々。若いからがんばれたんでしょうね。共演者もスタッフさんも、みんなが家族のようで、撮影現場は学校のよう。そんな感覚で楽しめたことも、がんばれた理由だと思います。実家からは通えないので、当時の事務所の会長宅に居候させていただいていました。そのため、高校3年の3学期はほとんど通えず、それでも特例で卒業させてくれました。

『カーレンジャー』はほかの戦隊ものに比べ、内容がだいぶんコミカルなんです。なので撮影で危ない目にあったり、ケガをしたりはしませんでした。でも、最初の頃は演じながら、役の気持ちにうまく切り替えられず、セリフがうまく出てこなくて悔しくて泣いたこともありました。

5人各々が主役になる回があり、キャラクターの設定がより詳しく描かれるので、台本を読み進めながら演じました。5、6話目くらいで自分の役に馴染むことができましたが、ピンクレーサーは甘い物が好きで体重を気にする女の子というキャラクター。実際、甘い物は好きですが、初めて自分の姿を映像で見たとき、自分が想像の1.5倍くらい丸く見えてビックリ。それで、撮影帰りにエステに通い痩せる努力をしていました。

もともとピンク色は好きだったので、ピンクレーサーになれて嬉しかったですね。ワンピースとか、私物にもピンクが多いんです。今でも無意識にピンク色のものを身につけると、当時をご存知の方から「やっぱりね！」などと言われちゃいます。

『カーレンジャー』は車がテーマの戦隊ものでしたが、私は車の免許は持っていません。車を運転して事故にあったら大変だと思い、自制しているんです（笑）。撮影当時、5人で「子どもたちがどこで見ているかわからないから、絶対、赤信号で渡ったりしないよう気をつけよう」などと話し合っていました。交通ルールを守るのは当たり前ではありますが、「戦う交通安全！」が決めゼリフだったので、今も意識して気をつけています。車がテーマの戦隊もののヒーローは、一生厳しく交通ルールを守る宿命を背負っているんです（笑）。

『カーレンジャー』から29年経ったメンバーの現在

全48話でしたが、とても楽しいお仕事だったので、最終回が近づくにつれて「ああ、もう終わるんだな」と寂しくなりましたが、最後は写真撮影のシーンで、笑顔で終えることができました。私たち5人は誰かと誰かが付き合うなんてことはなかったので、今も仲が良く、LINEグループで繋がっていて、連絡も取り合っています。

メンバーの結婚式にみんなで出席したこともあります。なんだかんだで去年も今年も集まりました。レッドレーサー役の岸祐二さんはミュージカルの舞台などで今も活躍しています。ブルーとグリーンは今は芸能活動からは離れています。

イエローレーサー役だった本橋由香さんは昨年、原発不明がんで亡くなってしまいました。私と由香は1か月違いの同い年で、当時から仲が良かった。番組終了後も何かあると連絡をとりあい、一緒にランチしたりお茶したりしてきました。5年前には私のYouTubeに出てくれたことも。

その翌年にがんを発症して……。でもすぐに連絡をくれました。最後まで前向きにがんと向き合い、舞台などで活動していましたから、『急に亡くなった』と連絡をもらったときは信じられませんでした。以来、後悔しないよう『会いたい人にはすぐに会いに行こう』と心がけるようになりました。

2026年は『カーレンジャー』放送開始から30周年。私たちは10周年も20周年もイベントがなかったので、30周年はあるのかないのか。私たちが揃って集まるには年齢的に最後のチャンスかもしれない、と思っているので、ファンの方たちには心の準備をしておいてほしいな！ 私たちもみんなに会えるのを楽しみにしているんです。

取材・文／中野裕子 撮影／山口比佐夫