「仕事を休めない」と82歳母の介護にほとんどノータッチだった兄が「劇的に変わった」経緯

この時期になると「年末年始、久々に家族が集まるときに、将来の介護の問題について話し合ってみるといいでしょう」と言った記事が多く上がる。確かに、話せるのは理想であるが、めでたい新年の始まりの席で「将来の介護について話し合おう」と口にするのは、ぶっちゃけ難しい。

2024年７月29日〜30日に介護サービス事業などを行うSOMPOケアは、全国の30〜60代の男女100名を対象に『"未来の介護"に関する調査』（※１）を行った。「親世代の介護について話し合ったことがあるか」の質問に対して、「話し合った」と回答したのは21.2%で、「話し合っていない」は78.8%、約8割が話し合っていないという結果が出ている。

「私自身、親の介護前に話し合えていませんでした。延命措置をするか、という問題はテレビを見ながら両親としたことがありましたが、具体的な介護については、実際にどんなことが起き、何が必要で、何を話し合えばいいかもわかっていませんでした。私と同じような人は多いのではないでしょうか」

こう語るのは、きょうだい間で生じる「きょうだい格差」について取材を続けているライターの佐々木美和さんだ。母親の介護が始まって、兄と介護分担で揉め、それがきょうだい格差取材のきっかけになったという。そして、取材を重ねていく中で、家族で考えておくべきポイント的なものが見えてきたという。

前編『「娘は可愛げがない」兄ばかり可愛がっていた母の介護。「あなただけが頼り」と言われた妹の悲鳴』では、介護が「娘」や「近くに住んでいるもの」ばかりに偏る実態についてお伝えした。中編では、佐々木さんの取材から今できることは何かを考えてみたい。

きょうだい格差、毒親……介護で露呈する家族の問題

「きょうだい格差」は、古くは旧約聖書『創世記』のケインとアベル、日本でいえば、天智天皇と天武天皇、現代でいえば湊かなえ氏の小説などの題材にもたびたびなるテーマだ。

きょうだい格差の取材をしていると、２つの大きな山が見えてくる。ひとつは、子どものころに親や周囲から受けたきょうだい間の差別だ。長男、男の子を優先するという家父長制が生んだ通称「長男教」。長男・長女が感じた「お兄ちゃん、お姉ちゃんなんだから我慢しなさい」と言われる差別。また、どちらかの学力や容姿が優れていることを常に比較され、コンプレックスを抱え育つパターンもある。

私自身、長男教の家庭で育ち、さらに優秀な兄ばかりをかわいがる母と子どものころからそりが合わなかった。しかし、大人になり自分の居場所が持てるようになると、次第に兄に対する劣等感や母に対する恨みも和らいでいった。取材で話を伺うと、私と同じような経緯を歩んでいる方は少なくない。

しかし、心の棚にしまって潜んでいた「きょうだい格差」への嫌な思いが再び開いてしまうのが、「親の介護」が起こったときだ。

私のケースでいえば、母に対する苦手意識は残っていたものの距離を保っていれば問題は発生することはなかった。しかし、介護が始まると一変した。日々の通院の付き添い、介護認定の立ち合いやケアマネージャーさんとのコミュニケーション、母のできないことのフォローは次々と増えていく。子育ての場合はできることが増えていくが、介護の場合はできないことが日々増えていくのだ。それらが一気に私のところに押し寄せた。

放棄することもできたのかもしれないが、ケアマネージャーさんや病院など、様々なところから問い合わせが来てしまうのだ。ひとりでは立ち行かなくなり、兄にも参加してほしいと連絡しても、兄はなかなか動きださなかった。「遠くに住んでいるから行けない」「仕事が休めない」と言い続けたのだ。そして、母は母で「お兄ちゃんは男の子だから、こういうことは上手にできないでしょ。娘のあなたにやってほしいのよ」と急に娘依存が始まった。現在高齢の親世代は家父長制の中で育っている。自分自身も親の介護、義両親の介護を担ってきた経験もあるからか、「介護は女の仕事。当たり前でしょ」と言わんばかりに接してくる。

52歳のＲさんは、「やっと子育てが少しのんびりしたいと思ったら間髪を容れずに母の介護が始まった、娘がやるのが当然だと思って、さまざまな連絡先を私にしていて、逃げられない状況でした」とため息をついた。同じ境遇の方もきっと多いはずだ。

無関心なきょうだいを介護に参加させるには⁉

この最後の大きな山ともいえる、介護のきょうだい格差はどうしたら回避できるのか？ 「介護は女性が担うもの」「娘がやるのは同然」という価値観を少しでも軽くする手立てを私自身も模索したが、簡単ではなかった。

しかし、解決策のヒントになるドラマが2025年秋に放映された。それはTBSの『じゃあ、あんたが作ってみろよ』だ。「料理は女が作るもの」という古い固定観念に縛られていた竹内涼真演じる海老原勝男が、同棲をしていた夏帆演じる山岸鮎美にプロポーズを断られるところから物語は始まる。

予想もしなかった鮎美との別れに愕然とする勝男だが、別れた後にいつも鮎美が作ってくれた大好物の筑前煮が食べたいと、勝男は人生初の料理にチャレンジする。しかし、勝男はことごとく失敗し続ける。そして、失敗の中から、日々食べていた筑前煮を作るためには手間も時間もかかることを知る。料理は簡単ではなく、食べてもらった人に「おいしい」と言われることがいかにうれしいか。勝男は料理を作る立場になって自分の態度や考え方に大きな歪みがあったことに初めて気づき、人として自立していくという物語だ。ドラマでは勝男の変化だけでなく、鮎美側の変化、家父長制バリバリの兄や親世代の変化も描かれ、「自分でない側」を知ること、体感することの大切さを教えてくれるドラマだった。

ドラマでは介護については描かれていなかったが、同じだと感じた。我が家では母の介護は私だけが担っていた。どんなに参加してほしいと言っても、遠い地方都市に住んでいる兄は、「仕事が忙しくて休めない」と自分のペースを崩さず、介護が始まった当初は、ほとんど参加しなかった。なんでこんなに危機感がないのだろう。私にも休めない仕事があるという想像力はないのか⁉

そう思っていたころ、たまたま母の重要な大学病院の検査日に、自分自身の大きな取材が重なった。これはどうしようもない。私は「1週間後の〇月〇日に大学病院で母の検査があります。移動できず、私はこの日、大事な取材が入っているので同行できません。兄に同行してもらうしかないので仕事を休んでください」とLINEを送った。しばらくすると兄から「休みを取ることができました」とLINEが来た。大学病院の地図等をメールだけし、一切口を出さず、すべてを兄に任せることにした。

大学病院の検査の付き添いなど大したことはない、と思う方もいるだろう。確かに慣れてしまえば簡単だ。しかし、自分ひとりならまだしも、歩行困難で耳が遠い母に一日付き添い、食事やトイレの介助もするのだ。母は母で私がいつもやっているように兄に注文をするに違いない……。その夜、私が「今日は付き添い、ありがとう、お疲れさまでした」と兄にLINEを送ると「今まで大変だったんだね。できるだけ自分も参加するようにします」と兄からすぐに返事が来たのだ。

兄は、ゴリゴリのミソジニー男ではないし、リベラルな考え方も持っている人だ。しかし、だからと言って、育児や介護に当事者性があるかというとそうではない。家父長制の中で育ってしまうと、自分は上げ膳据え膳で何もかもやってもらい、自分からアクションを起こして家事や介護をやるということに慣れていないし、その大変さも実感できなかったのだろう。

地道な手段ではあるが、まずは介護を体験してもらい、その大変さを実感してもらうしかない。そのときも夫に家事を頼むときと同じで、「そのやり方はおかしい」「違う」というとそこで終わってしまうので、こちらは淡々と見守り、必要なところで「ありがとう」「助かった」と言うことで、日々介護を担う人に対する感謝も感じてくれるようになると期待をかけた。

きょうだいで役割分担を決める

兄は少しずつだが変わった。しかし、事実上兄は遠方に住んでいるので、日々の介護は私がやるしかない。少しは緩和はしたが、全体をみれば不均等はそのままで、不満は募る。このモヤモヤはどうしたものか、と思っていたときに取材でＫさん（61歳・東京在住）と出会った。Ｋさんは、２つ上のお兄さんと役割分担を決めたことで不満が軽減できたと話してくれた。

「うちの兄も母にも妻にも甘やかされて育った口なので、介護で何をやったらいいかが想像ができない人でした。なので、日々の雑務を任せるのはやめて、親戚や近所の法事に家族代表で出てもらうとか、施設の入居の立ち合いなど、節目節目の大きな出来事をリーダーとして動いてもらうことにしました。うちの兄は長男であるというプライドも高い人なので、『ほら、そういうときはお兄ちゃんのほうがいいじゃない』とおだてたら、喜んでやってくれるようになりました。

あと、母にかかる日々の生活費や施設入居の経費は基本的に母の預貯金から出すことにしました。車のガソリン代と母のスマホの支払いを兄に出してもらっています。些細なことでも割り振って『兄も参加しているんだ』という証拠を積み重ねると気持ちがラクになるので、お兄さんだけの仕事を何か作ってみるといいと思いますよ」とアドバイスをしてくれた。なるほど！ と思い、私も兄には法事、お寺関連、実家の庭掃除などを担当してもらい、母との通院でのガソリン代も出してもらうように交渉した。

きちんと提示したので交渉は、拍子抜けするほどスムーズだった。役割が決まると兄も動きやすくなったのか、最近では自分のスケジュールで定期的に母の様子を見に来るようになり、実家の片づけなども兄なりにやり始めるようになった。そのとき、私は兄の作業がきちんとできていなくても指摘しなかった。これもＫさんからのアドバイスだったのだが、「まずはやってもらう。参加して介護の輪の中に入ってもらうことが大事。細かな指摘は後回しでいい」と教わった。

きょうだいといえど、考え方ややり方が同じだけではない。一緒に育ったのは子どものころだけで、家事や社会への対応は、成長してから身に着いたことも多い。だからこそ、「指摘しすぎない」「干渉しすぎない」。兄は兄のやり方で母を介護すればいいと思ったら、力が入っていた介護への思いが少し軽くなったような気がした。

