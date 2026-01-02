歌舞伎俳優の中村橋之助（30）が2日、東京・浅草公会堂で「新春浅草歌舞伎」（26日まで）の初日鏡開きを行った。昨年から2年連続の座頭を務め念願だった「傾城反魂香 土佐将監閑居の場」などを上演する。

昨年12月26日に30歳となった。この日が30代初舞台となる。「今から30年前、僕が生まれた次の月に父（中村芝翫）が新春浅草歌舞伎で座頭をしておりました。その時に舞台で、赤ちゃんの僕を抱っこする写真も残っている。そこから30年の時がたって、座頭として迎えることをうれしく思います」と思いをはせた。

今年襲名が控える中村鶴松（30）と尾上左近（19）は現在の名跡では最後の浅草歌舞伎となる。来月の猿若祭から初代中村舞鶴を名乗る鶴松は「中村鶴松としての舞台は今月が最後。良い思い出を残したい。また新しい名前になっても、浅草歌舞伎に戻れるように精進します」と意気込んだ。

5月の團菊祭で辰之助を襲名する左近は公演中の今月20日に二十歳となる。公演のメンバーカラーである黄色のネクタイを身につけて登場した。「左近での浅草歌舞伎は最後となります。辰之助となってもこの地に呼んでもらえるように、また人としても成長できるようにこの1年精進して参りたい」と抱負を口にした。

最後は出演者らで北雪の酒樽を開け、公演の成功を祈願した。