¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤ÎÍ§Ìî°ì´õ¡Ê27¡Ë¡áÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬Íèµ¨¤â¸½Ìò¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬2Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ò¡Ö½¸ÂçÀ®¡×¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿Í§Ìî¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç6°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ïµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢18°Ì¤À¤Ã¤¿½»µÈ¤ê¤ò¤ó¡Ê22¡Ë¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡á¤Ï2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö4Ç¯¸å¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶¥µ»³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë2030Ç¯Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£