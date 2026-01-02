テレビ朝日は2日、2025年の年間視聴率（2024年12月30日〜25年12月28日）で、個人全体視聴率で2年連続の3冠、世帯視聴率で3年連続の3冠を達成したと発表した。

■個人全体

全日帯（6〜24時）3.5％・ゴールデン帯（19〜22時）5.2%・プライム帯（19〜23時）5.2％

2年連続の3冠を達成

〇全日帯は3年連続・開局以来3回目の1位

〇ゴールデン帯は2年連続・開局以来2回目の1位

〇プライム帯は5年連続・開局以来6回目の1位

■世帯

全日帯（6〜24時）6.3％・ゴールデン帯（19〜22時）8.8％・プライム帯（19〜23時）8.9％

3年連続の3冠を達成

〇全日帯は4年連続・開局以来4回目の1位

〇ゴールデン帯は3年連続・開局以来4回目の1位

〇プライム帯は6年連続・開局以来8回目の1位

（※リリースの視聴率は、すべて個人全体視聴率／ビデオリサーチ調べ、関東地区）

テレビ朝日は「レギュラー番組で2025年の視聴率を牽引したのは、まず『報道ステーション』をはじめとするテレビ朝日独自のプライム帯ニュースベルトや朝昼帯の報道情報番組です」と分析。「報道ステーション」の7年連続同時間帯トップや「羽鳥慎一モーニングショー」の6年連続で同時間帯トップなどを挙げた。続けて、2025年の民放ドラマトップ10に、「相棒」、「緊急取調室」、「特捜9」、「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」の4作品がランクインしたことを明かした。

バラエティーでは、「ザワつく！金曜日」が年間平均6.9％で2025年の全局レギュラーバラエティでトップ。他にも「ポツンと一軒家」、「マツコ＆有吉かりそめ天国」、「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」、「池上彰のニュースそうだったのか!!」が高視聴率を記録した。「タモリステーション」、「徹子の部屋」のゴールデンSPといったテレビ朝日が誇る特別番組も健闘。年末には毎年恒例の「M-1グランプリ2025」が11・4％という高視聴率をたたき出した。

サッカーでは「2026FIFAワールドカップアジア最終予選」を3試合中継し、軒並み高視聴率を獲得。日本代表（A代表）が14度目の対戦でブラジルに対して歴史的初勝利となった「サッカー キリンチャレンジカップ2025“日本×ブラジル”」（10月14日）は、10.4%だった。野球では「プロ野球日本シリーズ第5戦“阪神×ソフトバンク”」（10月30日）を放送。ソフトバンクが5年ぶり12度目の日本一に輝いた優勝決定戦の中継となり、6.2%を獲得した。