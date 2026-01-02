ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が2日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。水着姿を投稿した。

白肌を大胆に露出した白と黒のビキニ水着姿に、頭には大きな黒いリボンをつけたショットをアップし、「皆様、あけましておめでとうございます 今年もグラビアピアニストとして精進します！絵も描きます！個展も今年もやるぞ〜〜 またみんなとお会いできることを心より楽しみにしていますハート イベントや撮影会など、会いに来てくれたら嬉しいな」と意気込みをつづった。

さらに「今年の目標は計画性を持つことです！笑 あと今年こそ雑誌の表紙と、写真集（紙媒体）出したいなあ。去年以上にいっぱい好きになってもらえるように頑張るぞい みんなもお身体に気をつけて、一緒に素敵な一年にしようね。今年も宜しくお願いいたします」と続けた。

また、ストーリーズでは「元旦は寝正月。18時まで寝て、ご飯食べてまださっきまで寝てました。これからずっとやりたかったポケモンやります」と元日の様子も伝えた。

ファンやフォロワーからも「引き込まれる可愛さ」「今年も可愛さ爆発」「脚キレイ」「最高のクビレ」「たまらないスーパーボディ」「セクシーな女神」「かわいい水着」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。