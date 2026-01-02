¡ÒÁá¤ï¤«¤ê¡ÓÏ«´ðË¡Âç²þÀµ¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñÄó½Ð¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¹â»ÔÁíÍý¤ÎËÜµ¤ÅÙ¡¡¡ÄÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤Îµ¬À©´ËÏÂ¡×¤È¡Ö¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡×¡ÚÆÃÄê¼ÒÏ«»Î¤¬²òÀâ¡Û
2025Ç¯10·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¡£ÁíÍý¼«¿È¤â¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÁáÂ®¡¢¾åÌî¸üÏ«Âç¿Ã¤Ë¡Ö¿´¿È¤Î¥±¥¢¤ÈÆ¯¤¼ê¤Î¼«È¯Åª¤Ê°Õ»×¤ò¼´¤È¤·¤¿¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¥ë¡¼¥ë¤Î½ÀÆð²½¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÌ¿¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ìó2Ç¯Á°¤«¤é¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¸¡Æ¤²ñ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ï«Æ¯´ð½àË¡²þÀµ¤ÎµÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢´û¤Ë¹ü»Ò¤Ï¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ø¤ÎË¡°ÆÄó½Ð¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²þÀµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¸«Á÷¤Ã¤¿ÁÀ¤¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤âµÄÏÀ¤¬¿Ê¤àÏ«Æ¯´ð½àË¡¤ÎÂç²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Î»³ËÜÃ£Ìð»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤¤¤Þ¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡¤¬¡ÖÈ´ËÜ²þÀµ¡×¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ï1947Ç¯¤ÎÀ©Äê¤«¤éÌó80Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¤½¤Î´Ö¡¢¿Í¸ý¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¡¢Æ¯¤¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑÍÆ¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¼Ô¤ÎÁý²Ã¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÎÉáµÚ¤äÉû¶È¡¦·ó¶È¤Î³ÈÂç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ê¤É·àÅª¤ËÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂç²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤Î¿´¿È¤ò¡Ö¼é¤ë¡×»ëÅÀ¤È¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¡Ö»Ù¤¨¤ë¡×»ëÅÀ¤ÎÎ¾Î©¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï«´ðË¡Âç²þÀµ¡Ö10¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
Ï«´ðË¡¤Ïº£¸å¤Î¹ñ²ñ¿³µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë»Ü¹Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºßµÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë10¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡´ë¶È¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯»þ´Ö¾ðÊó¤Î³«¼¨
Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼ÒÆâ¡¦¼Ò³°¤Ø¤Î¾ðÊó³«¼¨¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Ä¶È»þ´Ö¤äÍµë¼èÆÀÎ¨¤Ï¿·µ¬µá¿Í¤äÎ¥¿¦¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Æ¯¤¼ê¤â¼«¼Ò¤Î¾õ¶·¤¬µÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô³«¼¨¡§Å¾¿¦¤ÎºÝ¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤äÍµë¼èÆÀÎ¨¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆâÉô¶¦Í¡§Ï«Æ¯¼ÔÂåÉ½¤Ê¤É¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤µ¤ì¤ë¡£
¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¡¢½ÀÆð¤Ë²þÁ±
¸½¹Ô¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆü¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þÀµ°Æ¤Ç¤ÏÎã¤¨¤Ð·î¡¦¿å¡¦¶â¤ÏÄÌ¾ï¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ç¡¢²Ð¡¦ÌÚ¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬»È¤¨¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¡ÖÉôÊ¬¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊË¡À°È÷¤¬Äó¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¡Ö½µ44»þ´ÖÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡×Å±ÇÑ
¸½ºß¡¢¾®Çä¶È¤ä°û¿©¶È¡¢ÉÂ±¡¤ä²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¾ì¡Ê10¿ÍÌ¤Ëþ¡Ë¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëË¡ÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬½µ40»þ´Ö¢ª½µ44»þ´Ö¤È¤Ê¤ëÆÃÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÌó9³ä¶á¤¯¤Î´ë¶È¤¬½µ40»þ´Ö°Ê²¼¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½µ40»þ´Ö¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ62Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö½µ48»þ´Ö¢ª½µ40»þ´Ö¡×¤ÎË¡²þÀµ¤ÎÎíºÙ´ë¶È¤Ø¤Î·ãÊÑ´ËÏÂÁ¼ÃÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ìò³ä¤ò½ª¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤´ÉÍý´ÆÆÄ¼ÔÅù¤Î·ò¹¯³ÎÊÝ
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´ÉÍý¿¦¡Ê´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¡Ë¡×¤ÏÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤ÎÅ¬ÍÑ½ü³°¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯³ÎÊÝ¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÉÍý¿¦¡Ê´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¡Ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â1¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ÉÍý¿¦¡Ê´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÀ©ÅÙ¤ä°å»Õ¤ÎÌÌÃÌ¤Ê¤É¡¢·ò¹¯³ÎÊÝ¤ä²á½ÅÏ«Æ¯ËÉ»ß¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÊý¸þ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¢Â³¶ÐÌ³¤Î¾å¸Âµ¬À©
¸½¹ÔË¡¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÎãÀ©ÅÙ¤ò»È¤¨¤ÐºÇÂç48Æü¤ÎÏ¢Â³¶ÐÌ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï«ºÒ¤ÎÀº¿À¼À´µ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö2½µ´Ö°Ê¾å¤ÎÏ¢Â³¶ÐÌ³¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Ö13Æü¤òÄ¶¤¨¤ëÏ¢Â³¶ÐÌ³¤ò¶Ø»ß¡×¤¹¤ëµ¬Äê¤ÎÆ³Æþ¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¦Ë¡ÄêµÙÆü¤ÎÆÃÄê
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï½µµÙ2ÆüÀ©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2Æü¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤Á¤é¤¬³äÁýÎ¨1.35ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖË¡ÄêµÙÆü¡×¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬1.25ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö½êÄêµÙÆü¡×¤«¤¬Û£Ëæ¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡ÊµëÍ¿Ã´Åö¼Ô¼«¿È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
µëÍ¿·×»»¤äµÙÆüÏ«Æ¯¤Î´ÉÍý¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áË¡ÄêµÙÆü¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òË¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¸¡Æ¤¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
§¶ÐÌ³´Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÀ©ÅÙ¤ÎÆ³ÆþÂ¥¿Ê
½ª¶È¤«¤é»Ï¶È¤Þ¤Ç¤Ë°ìÄê¤Î´Ö³Ö¡ÊµÙÂ©»þ´Ö¡Ë¤òÃÖ¤¯À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ2019Ç¯¤Ë9»þ´Ö¡Á11»þ´Ö¤Ï¤³¤Î´Ö³Ö¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏµÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬²¤ÊÆ¤ò»²¹Í¤Ë¸¶Â§11»þ´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤òµÁÌ³²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅØÎÏµÁÌ³¡Ê¤Ç¤¤ë¤À¤±¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÁÌ³¡Ê¼é¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë¤È¤·¤Æ°ìÃÊ³¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¾¼ÏÂ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·àÅª¤ËÀ¸»ºÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Âà¶Ð¸å¤äµÙÆü¤â»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤äLINE¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤À¤ì¤È¤Ç¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¡¢²¤ÊÆ¤ò»²¹Í¤Ë¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢»þ´Ö³°¤ÎÏ¢Íí¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤ä¡¢Ï¢Íí²ÄÇ½¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÏ«»È¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤¹¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
©Ç¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¼èÆÀ»þ¤ÎÄÂ¶â»»ÄêÊýË¡
ÍµëµÙ²ËÃæ¤ÎµëÍ¿·×»»¤Ë¤Ï¸½ºß3¤Ä¤Î·×»»ÊýË¡¡ÊÊ¿¶ÑÄÂ¶â¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄÂ¶â¡¢É¸½àÊó½·Æü³Û¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï·×»»ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶â³Û¤¬Äã¤¯¤Ê¤ëÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·°Â¿´¤·¤ÆµÙ¤á¤ë¤è¤¦¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Ö½êÄê»þ´ÖÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÄÌ¾ï¤ÎÄÂ¶â¡×¤ò»ÙÊ§¤¦Êý¼°¤ØÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤Ç¤¹¡£
ªÉû¶È¡¦·ó¶È¤Î³äÁýÄÂ¶â»»ÄêÊýË¡
Éû¶È¡¦·ó¶È¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¸½¹Ô¤ÎË¡À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¾ì¹ç¤ÏÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÄÌ»»¤·¤Æ»Ä¶ÈÂå¤ò·×»»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢´ë¶È¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²á½ÅÏ«Æ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÏ«Æ¯»þ´ÖÄÌ»»¤Ï°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢»Ä¶ÈÂå¤Î·×»»¾å¤ÎÄÌ»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¤´¤È¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡ÊÄÌ»»¤·¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦²þÀµ°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï«´ðË¡²þÀµ¤Î¹ñ²ñÄó½Ð¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¥ï¥±
ÁíÍý¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤ÈÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü»Ä¶È»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Î¾å¸Âµ¬À©Å±ÇÑ¤Þ¤¿¤ÏÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î½ÀÆð²½
¡ü°ìÉô¤Î¶ÈÌ³¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÛÎÌÏ«Æ¯À©¤Î³ÈÂç
¡ü½¸¡ÊÁÈ¿¥¡Ë¤Ç¤Ê¤¯¸Ä¡Ê½¾¶È°÷¸Ä¿Í¡Ë¤´¤È¤ÎÆ±°Õ¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²½
¤³¤ì¤é¤ÎÊý¿Ë¤òÈ¿±Ç¤·¤¿µÄÏÀ¤¬ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¹Ô¤ï¤ìÏ«´ðË¡²þÀµ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¼¨¤µ¤ì¤¿10¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü²è°ìÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤è¤ê½ÀÆðÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È
¡üÆ¯¤¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÆ¯¤Êý¤òÁªÂò¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È
¡ü»Ä¶È»þ´Ö¤Ê¤É¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¬¡Öµã¤¤ò¸«¤Ê¤¤¡×¤è¤ê¸øÀµ¤Ç¸øÊ¿¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È
Àï¸å¤¹¤°¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿Ë¡Î§¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âË¡²þÀµ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ºÇÄã´ð½à¤òÄê¤á¤ÆÆ¯¤¼ê¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¡¢¢Ï«»È¤ÇÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤Ç¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ï«´ðË¡¤Î´ðËÜÍýÇ°¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Âç²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÏ«Æ¯´ð½àË¡¡£
ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤âµÄÏÀ¤¬¿Ê¤àÏ«´ðË¡²þÀµ¤Î±Æ¶Á¤Ïº£¸å¡¢´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤É¤¦Æ¯¤¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡¢¡Ö¤É¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ Ã£Ìð
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í£×£É£Ì£Ì
ÂåÉ½¼ÒÏ«»Î
ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î