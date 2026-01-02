自分と親のことを考えた末にUターンや呼び寄せではなく遠距離介護をすることに決めたところ、周囲から「親がかわいそう」と言われてしまった――。本稿は、岩手に暮らす認知症の母（82歳・要介護4）を、東京から通いで支えて14年。介護作家・ブロガーとして活動する工藤広伸氏の著書『工藤さんが教える 遠距離介護73のヒント』（翔泳社）から、一部を抜粋・再編集。離れて暮らす親を支える「遠距離介護」という視点から、その心得をご紹介します。

遠距離介護の理解はまだ広まっていない…「親がかわいそう」と言われたら？

第三者や遠くの親族などから「親をひとり残してかわいそう」「実家に帰ればいいのに」など、介護についてあれこれ言われるかもしれません。介護は親のそばにいて、手厚く行うものという考えがまだまだ根強いのでしょう。

残念ながら介護のプロでさえ、遠距離介護がどういうものか理解できていません。特に介護経験がない人ほどそういう意見を持ち、心ない言葉に悩んで傷つく介護者もいます。

遠距離介護は近くで身体介助ができない代わりに、介護保険サービスや自費サービス、自分自身も参加しながら親を支えるものです。

「親がかわいそう」と言われても、遠距離介護を手伝ってくれるわけではないので、気にせずに親と自分自身を大切にしてください。

工藤さん家の場合…何度も「お母さんがかわいそう」と言われた

私は遠距離介護について、書籍やブログなどを通じて12年以上発信を続けてきました。そのため「お母さんをひとりにしておくなんてかわいそう」「なぜ介護施設に預けないのか」といったコメントを何度も頂き、動揺した時期もありました。

しかし、介護は親のそばにいるか、施設入居かの二択ではない。親の自立と介護者の生活を両立できる遠距離介護もあるということを多くの人に知ってほしいと考え、発信を続けています。

【遠距離介護の心得】

■ 遠距離介護にあれこれ口を出してくる人は、介護を手伝ってくれたり、経済的な援助をしたりしてくれるのか。何もしないのなら、気にせずに親と自分自身の介護に集中する。

■ 親の近くであれこれ世話するだけが、介護ではない。

離れた親のそばにいるべきタイミングとは？…親の行動や体調の変化を注意して見守る

遠距離介護を続けるなかで、親と一緒にいたほうがいいタイミングがいくつかあります。

たとえば配偶者との死別は、親にとって心理的な衝撃が大きく、生活も変化するため、認知症が進行するケースが少なくありません。

また介護施設への入居も、認知症の親にとっては大きな環境の変化です。新しい環境に慣れるまでの間は、面会回数を増やして親の様子を注意深く見守りましょう。

入院後も注意が必要です。最近は病院の入院日数が短くなる傾向にありますが、退院後のリハビリ継続が重要です。回復の見通しがつくまで、あるいは在宅介護の態勢が軌道に乗るまで、可能な限り親に付き添うといいでしょう。

その他、薬の種類が変わったときも副作用がないかなど、できるだけ一緒にいる時間を作りましょう。

工藤さん家の場合…祖母の死で認知症の母に起きた変化

遠距離介護がスタートしてから1年後、祖母は病院で息を引き取りました。認知症の母の代わりに喪主や相続手続きをこなしながら、できるだけ母のそばにいるようにしました。

1年間病院で過ごした祖母とは別々の生活だったため、母には大きな影響はないと思っていましたが、普段の5倍の頻度で同じ質問を繰り返すなど、いつもとは違う行動が見られました。やはり祖母の死が影響したのだと思います。

【親のそばにいるべきタイミング】

次のような変化が、不安や不穏な行動につながる。

■ 親の体調に変化があったとき、生活環境に変化があったとき

■ 新しい薬が処方されたとき

■ 要介護認定の結果が出て、新しく介護保険サービスの利用を始めたとき

■ 退院後、在宅介護に切り替えたタイミング

■ 介護施設に入居した直後

■ 身近な人の死別

工藤 広伸

介護作家・ブロガー