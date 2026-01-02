あなたは、自分の住む地域の方言に愛着を感じたことはありませんか。ソニー生命保険株式会社が実施した調査によると、各都道府県にはそれぞれ住民が誇りに思う特色ある「ご当地言葉」があることが明らかになりました。



【表】47都道府県「自慢のご当地言葉」を見る

同社は、2024年10月に全国の20〜59歳の男女4700人（各都道府県100人）を対象とした「47都道府県別 生活意識調査」を実施。その中で「自県の自慢の言葉」について聞きました。



全国47都道府県それぞれから均等に100名ずつ回答を集めたところ、以下のような言葉が寄せられました。調査結果から一部をご紹介します。



▽北海道・東北

北海道「なまら（とても、すごく）」、青森県「んだ（そうだ）」、宮城県「いずい（しっくりこない）」、山形県「おしょうしな（ありがとう）」



▽関東

茨城県「だっぺ（〇〇でしょ）」、東京都「かたす（片付ける）」



▽北陸・甲信越

新潟県「なじらね（いかがですか？）」、富山県「なーん（全然）」、福井県「おちょきん（正座）」、山梨県「ずら（〇〇だろう）」



▽東海

岐阜県「えらい（疲れた、だるい）」、愛知県「やっとかめ（久しぶり）」



▽近畿

滋賀県「きゃんす（来る）」、大阪府「なんでやねん（なんでだよ）」、兵庫県「べっちょない（大丈夫）」、奈良県「おとろしい（わずらわしい）」



▽中国・四国

島根県「だんだん（ありがとう）」、徳島県「ほなけん（だから）」、香川県「なんがでっきょん（調子はどう？）」、高知県「たまるか（まぁ！/わぁ！）」



▽九州・沖縄

福岡県「とっとーと（取ってある）」、長崎県「ばい（〇〇だよ）」、熊本県「あとぜき（ドアを閉めること）」、鹿児島県「わっぜ（とても）」、沖縄県「なんくるないさ（何とかなるさ）」



◇ ◇



今回の調査から、日本全国の各都道府県には、それぞれの地域に根ざした独自の方言が今も大切に使われ、愛されていることが分かりました。これらのご当地言葉は、単なるコミュニケーションツールを超えて、地域の文化やアイデンティティを表現する重要な要素となっています。標準語が普及した現代においても、こうした方言が各地で大切にされていることは、日本の言語文化の豊かさを示すものと言えるでしょう。