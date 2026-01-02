デザインはいろはす似？水と勘違いして飲んだ悲劇「値段も水くらい」「どう見てもいろはす…」
水と勘違いして韓国焼酎を飲んでしまった悲劇の体験談がSNS上で大きな注目を集めている。
「こんなパッケージ…水だとおもうぢゃん…」と紹介したのはイラストレーターのさりさん（@curry0124）。
細長いペットボトルに入った透明の液体。ラベルは涼し気なデザインで水滴や竹、カエルのイラストが施されているのだが、これはチャミスルという韓国の焼酎で、アルコール度数も16.5度あるそこそこキツいお酒なのだ。
さりさんにお話を聞いた。
ーーどちらで購入されたのでしょうか？
さり：仁川空港内のコンビニです。韓国のお友達がやっている「bluscreeenshop（블루스크린샵）」というグッズショップでオリジナルグッズのポップアップをするために韓国へ行ったのですが、飛行機を降りたあとすぐに水を買いたくてコンビニに入りました。
韓国語は全く分からなかったのですが、いろはすのような見た目だったので迷わず購入してしまいました。価格もたしか2000ウォン（約200円）ほどで…。
ーー召し上がっていかがでしたか？
さり：喉が渇いていたので電車に乗って一口飲み、アルコールの味にびっくりしました。「韓国の水がこんな味なのか？」と思いつつ、papagoという写真で翻訳できるアプリにかざすと、すごい度数の焼酎であることが判明し…その後に会った韓国の友人達も心配してくれました（笑）。
ーー投稿に大きな反響がありました。
さり：韓国に着いてから忙しくXをチェックしていなかったので、翌日夕方にXを久しぶりに開き本当に驚きました。韓国の友人達もそれに大ウケでした。韓国旅行に行かれる方は特に水のパッケージデザインにはお気をつけください！
◇ ◇
SNSユーザー達から
「あっ、、、、、、どう見ても いろはすなチャミスルだ」
「しかもこれ値段も水くらいですよねたしか、、、！！！以前滞在した時狂ったように飲んでました！！」「日本にはいろはすがあるから先入観が出ちゃいますね。 単独で見ると素敵なパッケージだと思います。」
など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。
お酒として飲めば美味しいチャミスルだが、水と勘違いして飲むと衝撃は大きそう。みなさんも韓国を訪れた際はくれぐれもご用心いただきたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）