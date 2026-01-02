待望の市販モデルの全容が明らかに

ホンダは、2026年1月16日に新型モデル「CB1000F SE」を発売します。

CB1000F SEは、同時発表された「CB1000F」をベースに装備と仕上げを強化した上級仕様です。

排気量999ccの水冷4ストロークDOHC直列4気筒エンジンを搭載し、スーパースポーツモデルのエンジンを基にしながらも、街乗りからツーリングまで幅広いシーンで扱いやすい出力特性を実現しています。

エンジン内部には、バルブタイミングとリフト量を最適化した新設計カムシャフトを採用し、全回転域でスムーズな加速を実現。

トランスミッションは1速／2速をローレシオ化することで低速時の扱いやすさを高め、快適なライディングフィールを追求しています。

外観は、1979年登場の「CB750F」をモチーフにした流れるような造形を現代的に再構築したもので、フューエルタンクからリアカウルまでの一体的なデザインを採用することでCBシリーズの持つ力強さと端正さを際立たせています。

サスペンションにはSHOWA製のSFF-BP倒立フォーク、リアには分離加圧式シングルチューブタイプのクッションユニットを採用し、快適性と軽快なハンドリングを両立しています。

さらに、5インチのフルカラーTFT液晶メーターを標準装備したほか、スマートフォン連携機能「Honda RoadSync」にも対応しました。

他にも、CB1000F SEでは、ヘッドライトカウルやラジエーターグリル、グリップヒーター、クイックシフター、専用カラーステッチシートを装備しています。

デザインと快適装備の両面で完成度を高め、所有する満足感をより強調したモデルとなっています。