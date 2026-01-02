＜成人式の着物＞母が使った振袖を「ダサいから使いたくない」という娘。認めるべき？
成人式を迎える娘さんがいると、ママは自分が使った着物を着てほしいと思うこともあるでしょう。「親子2代で同じ着物を着るのは素敵」と考える人もいるでしょうが、子どもにとっては抵抗を感じることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『私の振袖は当時で50万円ほどしたので娘に譲ろうと思っていたのに、「柄が古くてダサいから嫌だ」と言われた。濃い緑で、そこまで古臭い感じではないのに。家に送られてくるカタログの振袖は地味で綺麗とも思えないのに、そっちがいいと言う。でも正直そんな着物にお金を出したくない。子どもが親の振袖を嫌がった場合、すんなり諦める？』
小物で今風にアレンジしてみる方法もあるけれど…
『重ね襟を今時の物にして、刺繍やレースにする方法もある。帯留めにパール飾りを使うとかね。そのまま着ると古く感じるから、今時の物をミックスさせる。アレンジを加えたらどう？ と聞いてごらんよ』
投稿者さんが使った着物をそのまま着ると、レトロな雰囲気になるのかもしれません。それはそれでおしゃれに見えることもありますが、さらに重ね襟をレースや刺繍のあるものにしたり、帯留めを華やかにしたりするなど、現在のトレンドを加えるのもよさそうです。チラッと見える部分にこだわりがあると、おしゃれ度もアップしそうです。
自分は好きな着物を買ってもらったんでしょ？
『投稿者さんは自分のときは好きな振袖を着ておいて、娘にはそうさせようとは思わないの？』
『自分は50万円かけて作ってもらったのに、娘にはケチるんだね』
投稿者さんは成人式のときに、自分が好きな柄の着物を作ってもらっています。価格は50万円ほど。決して安い買い物ではないでしょうから、娘さんにも使ってもらいたいと思う気持ちはわかります。でも娘さんからすると、「自分は好きな着物を着ているのに……」と思ったのではないでしょうか。投稿者さんが好きな着物を着たのであれば、娘さんにも同じようにしてあげるのが筋では？ との意見もあります。
本人が気持ちよく成人式を迎えるために
『娘が嫌がっているのに強要してどうするの？ 晴れの日を台無しにしたいの？』
『投稿者さんは自分の欲を満たしたいのか、娘さんが満足する成人式を迎えるのか、どっちがいいの？』
成人式は人生でたった1回のこと。その日を嬉しい気持ちで迎えられるかは、着る着物によっても違ってきそうですね。娘さんは自分で気に入った着物があるのですから、それを着た方が思い出になりますし、無事にこの日を迎えられたという晴れやかな気持ちになるのではないでしょうか。
親の振袖は「前撮り」で着るのもアリ！
『自分の振袖は前撮りで着てもらうかも。もちろん娘好みの着物も選んで、そちらでも撮影するけれど』
『去年娘が成人式をしたけれど、私の振袖は式の当日は着なかったよ。娘に見せたけれど、色が嫌だと言われた。娘の着たい着物で前撮りをしたときに、私の振袖も着て写真撮影はした』
投稿者さんが自分の好きな着物を着たように、娘さんも気に入った着物を着るのがよさそうですね。もし娘さんに自分の着物を着るよう強制すれば、娘さんから「自分は好きな着物を着たんでしょ？」と反論されるかもしれません。また人生で1回しか経験できない成人式ですから、娘さんにとって最高の1日にしてあげたいですよね。お金はかかってしまいますが、費用を抑えながらレンタルできる方法などを親子で調べるといいかもしれませんね。
そしてお金の理由以外にも、親子2代で同じ着物を着てほしいという投稿者さんの思いがあるならば、写真撮影の際に着てもらいましょう。当日は違う着物を着るとしても、その後もずっと写真という形で残すことができますね。親としては、たった1回の成人式のために高いお金を払うのは抵抗を感じるかもしれませんが、自分が親にしてもらったように、好きな着物を着てもらうのがよいのではないでしょうか。