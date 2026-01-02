１２月３１日、モデル・タレントのマギーさんがインスタグラムを更新。

愛車（ポルシェ718ケイマンGT4 RS PDK ヴァイザッハパッケージ）との２ショットを披露しました。



【写真を見る】【 マギー 】 愛車と笑顔で２ショット 「皆さま良いお年を」





マギーさんは、自身のYoutubeチャンネルに動画を投稿したことを明かすと「今年もたくさん観てくださり ありがとうございました！」と綴ると、画像をアップ。



投稿された画像では、マギーさんが、美しいイチョウ並木で、愛車の横に佇む姿が見て取れます。







続けて「来年も車やラグジュアリー部門担当として たくさん更新できるように頑張ります！」「皆さま良いお年を」と、ファンに向けて呼びかけています。







マギーさんは、去年５月に「Tokyo E-Prix2025 UPCX 記者会見」に登壇し、納車したばかりだという愛車（ポルシェ718ケイマンGT4 RS PDK ヴァイザッハパッケージ）の写真を公開していました。

さらにマギーさんは記者会見で、“このままサーキットに出てレースすることも可能。この車で私は街を走っています。日常からワクワク感がほしくて。この子大好き！”と話していました。







また、７月には、自身のYoutubeチャンネルで、購入に至った経緯について「ポルシェに乗りたいっていうのは33歳になったらそうしたいっていうのを決めてた」と明かしつつ、「どのポルシェに乗るかっていうのは、結構悩んでたんですよ」と振り返りました。最終的に「GT4RSのこのオーラにもう一目惚れっていうか、もう一目で、ああ、もうだめだ、もう4RSだってなって即決しました」とコメント。







更に「もう自分のドリームカーだったんで一生なんか大事にしたいな」という思いや、「自分の息子がもし生まれて息子が大きくなったら、乗させてあげたいな」という将来の夢も語っていました。









【 ※ Weissach（ヴァイザッハ）パッケージ とは ※ 】

「カーボンパーツやマグネシウムホイールを主体に軽量化や性能向上を目的としたパーツがセットされたパッケージ。ドイツのヴァイザッハにある、ポルシェの開発センターが名前の由来」









【担当：芸能情報ステーション】