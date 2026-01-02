タレント上沼恵美子（70）が、1日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（午後5時）に出演。“一人勝ち”に歓喜の涙を流した。

芸能人がチームを組み、味覚や音感など6ジャンルの格付けチェックに挑む年始の恒例特番。

演歌歌手天童よしみとタッグを組んだ上沼は、総額102億4000万円と総額1000万円の「弦楽八重奏」の音色を聞き分けるチェックに挑戦した。

上沼は「A」を選び「迫力が違いました。ドンとおなかに響きました。震えました。胸が震えました」とコメントしたが、先に回答した竹内涼真と倖田来未は「B」の部屋で待機。無人の「A」の部屋をのぞき込むと「いない…いやあ1人かな？」と不安げな様子で、「響いたのはAやけどな」と口にした。

その後、Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔、二階堂高嗣、横尾渉、木村多江、高橋光臣、FRUITS ZIPPER仲川瑠夏、櫻井優衣、松本かれん、さらに田村淳も「B」を選択。上沼以外の全員が「B」の部屋に集まり、外したと確信したのか「悔しい。むっちゃ悔しい」とソファに横たわった。

しかし、正解発表で司会のダウンタウン浜田雅功が入室したのは「A」の部屋。祈るように待っていた上沼は、浜田と抱き合って「やった〜！うれしい！」と大喜び。さらに「生まれて一番うれしい！やった〜！」と絶叫し、「こんなうれしいことないのよ、年いったら」と涙していた。