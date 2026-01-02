チャンネル登録者数83万超のYouTuber、ちいめろさんが、2025年12月20日にYouTubeを更新。かつて「保育園児ホスト」「小学生ホスト」として注目された、息子の琉ちゃろさんが美容室を訪れる動画を公開した。

妹・まひめろも「いいんちゃう？」

琉ちゃろさんは7年間、美容室でアイドルグループ「Number_i」の平野紫耀さんの写真を見せ、「この髪型にしてください」と言ってきたという。

ちいめろさんは「ここに来て、一回美容師さんに、琉に似合う髪型で、おまかせでって言ってみたら、どんな感じになるかっていう、冒険をしてみよう」と、イメチェン企画をすることに。

琉ちゃろさんは「極端に短いのはちょっと...」と言いつつ、美容室で「今日はちょっと、おまかせにしてみても？」とオーダーした。

ちいめろさんの「ちょっとイメチェンしたい」との要望も受け、前髪を下ろした、以前より短めのスタイルに。アイロンで毛流れも作ってもらい、琉ちゃろさんは満足げだったが、「毎日セット大変そう」と笑っていた。

帰宅後、妹のまひめろさんが、イメチェンした琉ちゃろさんを見て「えぇ〜！」と驚き。「けっこうバッサリ行くかと思ったけど、ちょっと長めなんや」と言いつつ、「いいんちゃう？」と褒め、琉ちゃろさんは照れ笑いしていた。

コメント欄には「琉ちゃん、めっちゃかっこいいやーん」「大人っぽくなったー 似合うよー」「めっちゃ似合ってるしカッコイイ 更にモテモテなるね」「髪型変わるだけで雰囲気すごい変わる！！ かっこかわいい」などと書き込まれている。