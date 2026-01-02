サイパン島から北へ約150キロに位置するアナタハン島は、面積30平方キロの小さな島である。太平洋戦争中の昭和19（1944）年7月、サイパン島守備隊が玉砕し、アナタハンには33人の日本人が取り残された。その中にいた唯一の女性が、当時24歳の比嘉和子さんである。彼らが救出されたのは7年後の昭和26（1951）年。孤島の“女王”をめぐる殺し合いの果てに、男性は20人に減っていた。

昭和史の中でもひときわ奇怪な「アナタハンの女王事件」。帰国した比嘉さんが昭和49（1974）年3月に死去した15年後、義理の娘や元同僚は「週刊新潮」の取材に対し、比嘉さんの素顔を語っていた。

（以下、「週刊新潮」1989年2月23日号「アナタハンの女王『比嘉和子』の晩年」を再編集しました）

＊＊＊

【写真】「私は生きて祖国へ帰りたい」…救出当時の比嘉さん、安堵と緊張が交じった表情

サイパン島守備隊の玉砕で孤立

比嘉さんがアナタハン島へ渡ったのは昭和18（1943）年。夫と共に、当時の島にあったコプラ工場（注＝ココヤシから食用油をとる）に勤めるためだった。

帰国後の比嘉さん

戦局が厳しくなった昭和19年、島の沖合を通過する日本軍の輸送船団が米軍機に次々と沈められ、軍人、軍属が島へ泳ぎついた。比嘉さんの夫は、商用で島を離れたまま帰って来られなくなっていた。

サイパン島守備隊の玉砕で孤立したこの島に残されたのは、民間人は比嘉さんと「工場」の監督主任の2人、そして31人の軍人、軍属だった。

島には先住民が残して行った鶏20羽と豚40頭がいたが、3カ月ほどで食べ尽くしてしまう。椰子の実、パパイア、ブダイモなどが自生していたが、すぐに、猫、トカゲ、カニ、そしてネズミやコウモリも献立に上るようになった。

一方、成り行き上、比嘉さんは「工場」主任と一緒に生活を始める。やがてこの“夫婦”の間に1人の若い兵隊が入ってきて、“夫”はある夜、何者かに刺される。その後も、比嘉さんをめぐって男たちの抗争が続いたが、相次ぐ仲間の死に終止符を打つために、男たちは比嘉さんを殺すことを相談する。

死に顔はおだやかだった

が、そのうちの1人が比嘉さんに知らせ、米軍に助けを求めた比嘉さんは昭和25（1950）年、命からがら島を脱出。これで、島にはまだ日本の敗戦を信じない兵隊たちがいることがわかったのだった。

この「アナタハンの女王」物語は、その後、映画になった。比嘉さんは同名の芝居の舞台に出演して全国を興行。一時はスター並みの扱いを受けたが、昭和33（1958）年秋、郷里の沖縄に帰って知り合った「馬車大工」職人と結婚する。相手には12歳の娘と9歳の息子がいた。その娘さんが語る。

「私は最初、抵抗がありましたが、弟はすぐになつきました。その後、家族仲は良くて、桜祭りなど、遊びはいつも4人一緒でした。オジイ（父親）が死んだのは昭和42（1967）年でした。オバア（比嘉さん）が亡くなったのは昭和49（1974）年の3月13日。その年の1月に具合が悪くなり、一度は退院したんですが、再入院してそのまま亡くなりました。

脳腫瘍です。子供、孫、姉妹、姪、甥、皆に囲まれて、死に顔もおだやかでしたよ。島での思い出話はほとんど聞いていませんが、ある時、“人間は死ぬと、体が膨れ上がるんだよ”と、何の気なしに漏らしたのが記憶にありますね」

とっても陽気で、働き者

夫が亡くなった後、比嘉さんは一時自宅で「タコ焼き屋」をしていた。その後、伊武部ビーチの食堂に働きに出る。当時の同僚がいう。

「とっても陽気で、働き者の人でしてね。エッチな話が多かったけど、忙しい中をよく皆を笑わせてね。お客の団体さんが食事の出るのが遅くてイライラしてるのを、あの人が出てってゲラゲラ笑わせて座持ちをして鎮める。（比嘉さんの）子供もよくなついて、“長男は自分のお腹から産んだみたいな気がする。あの子が嫁をとったら自分は嫉妬するかもしれない”といってたくらいです」

比嘉さんは「アナタハンの女王」だったことを隠さなかった。「もう一度島へ行ってみたい」ともいっていたという。「女王」の晩年は波乱のない幸福な毎日だったようだ。

黙認するより他、仕方なかった

ところで、生き残って帰ってきた20人の男性たちも、大半が既に泉下の人になった。

「あの人は、島から帰って来て以来、声を上げて怒ったことは一度もありませんでした」

と語るのは、生還者の1人である小高信一さんの妻（74）である。信一さんは昭和19（1944）年1月に出征。7月には家族のもとに戦死の公報が届き、“骨”も取りに行った。

信一さんが富裕農家の長男だったため、妻はやむをえず次男（信一さんの弟）の妻に。ところが信一さん帰還の知らせが届き、親族会議も開かれた末、再び信一さんの妻に戻った。当時、珍しい話ではなかった。

「主人は、“島では1人の女をめぐって殺し合いがあったんだが、オレは皆が何をしようと、正義の心だけは持ってたつもりだ。でも、黙認するより他、仕方なかったんだよ”と、いつもポツリとつけ加えてました」

小高さんが亡くなったのは昭和45（1970）年。59歳だった。

