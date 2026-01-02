【全2回（前編／後編）の後編】

新天皇の即位後に挙行される大嘗祭（だいじょうさい）の宮中儀式は、「天皇が神になる儀式」といわれ、口外無用の“秘儀”とされてきた。政教分離を原則とする新憲法下、平成2年11月の「平成の大嘗祭」では、国費負担を巡って国論が二分。初めてその全貌が明かされる運びとなる。【斉藤勝久/ジャーナリスト】

前編では、歴史的に“口外無用”とされてきた大嘗祭の「秘儀」について報じた。

毎年の宮中祭祀（さいし）として行われている新嘗祭（にいなめさい）の費用は、新憲法下では皇室の内廷費（国から支出されるが公金でなはい）から賄われている。しかし、大嘗祭は大規模な神社と同程度の大嘗宮を造営するので支出額の規模が違う。当時の内廷費は年間2億9000万円だが、今回の大嘗祭は22億5000万円が見込まれるのだ。内廷費では賄いきれず、挙行するには公費を支出するしかなかった。

報道陣に公開された、大嘗祭の「大嘗宮の儀」が営まれる大嘗宮 皇居東御苑に建設された

しかし、大嘗祭に関する法規は何もない。反対運動も強くなり、まさに四面楚歌の政府側が政教分離原則に反することなく、公費支出を可能にするため引っ張り出してきたのが、40年前の内閣法制局見解である。桃山時代の建築様式の寺院を、地元自治体が公金を出して保存することが宗教のための公金支出を禁じた憲法89条に違反しないかという問題について、見解はこうだった。

「宗教上の建物であっても、文化財の維持保存の目的のために公金を使うことは、宗教上のためではないから差し支えない」

これを支えに政府は苦心の理論武装を行う。

「憲法は皇位の世襲を定めている。だから伝統的な皇位継承儀礼の大嘗祭には公的性格がある。その側面に着目すれば、宗教的性格を持った儀式であっても公費支出は許される」

この論理は憲法学者から反対された。「文化財はモノだが、大嘗祭は人が行う特殊な宗教活動で、同列には論じられない」と。公費の支出差し止めを訴える違憲訴訟も起こされたが、政府は大嘗祭を「皇室の公的行事」だとして公費支出の方針を変えることはなかった。

これに対し、即位の礼に参列する共産党以外の野党側は、民社党を除き、大嘗祭への不参加を決めた。社会党は欠席の理由について、

「国家行事である即位の礼と違い、大嘗祭は皇室行事である。昨年の大喪の礼でも、（神道色が強いとされた）葬場殿の儀には参列しなかったので、それも参考にして決めた」

と説明した。公明党は党としては欠席だが、大嘗祭への対応は国会議員個人の判断に任せるとした。

一方、国民の大嘗祭に関する関心は極めて低かった。世論調査によると、「大嘗祭の内容を知っている」のは25％で、「ほとんど知らない」が36％、「関心がない」が37％だった。即位の礼に関心がある人は53％で過半数に達したのとは対照的だ。華やかな即位の礼と違って、これまで公開されなかったのも原因と考えられる（1990年11月5日読売新聞朝刊）。

ゲリラ事件が続発

賛否両論が渦巻く中で、大嘗祭が晩秋の11月22日夜、厳粛に行われた。都心の中心・丸の内のオフィス街からお堀を隔てた皇居・東御苑で、日もとっぷり暮れた午後6時半から、海部俊樹首相ら国内の代表が参列して始まった。純白の祭服を着た天皇陛下が足元を照らされながら、この一夜のために造営された大嘗宮を進む。その後を同じく白い十二単（じゅうにひとえ）の皇后さまが進む。

今回は大嘗祭で公費が使われたため、初めて儀式中の一部撮影が認められた。しかし、撮影は冒頭だけで、参列者もテレビ視聴者も儀式の進行は全く見られなかった。宮内庁が説明したように、陛下の所作が初めに悠紀（ゆき）殿で約3時間、続いて23日午前零時半から主基（すき）殿で、薄暗い灯明を頼りに進んでいたのだろう。

即位の礼と比べると、参列者もひっそりとしたものだった。宮内庁は約900人を招待したが、出席者は733人。47都道府県知事も招待されたが、革新系を中心に16知事が欠席し、国会議員も前記のように野党の社、共、社民連が欠席。公明は招待枠の5人が集まらず、3人だけ参列した。さらに当日は悠紀殿に次ぐ主基殿での儀式が始まる前に、深夜で何も見えないということもあって3割以上が帰ってしまったのである。

また、儀式の途中に、英国初の女性首相で11年余りの長期政権を担ったサッチャー氏が辞任表明という速報も流れた。

今回から外国特派員の代表も取材に加わった。米通信社記者は「神秘的で古代の儀式という印象が強い。でも、何も見えなかったという印象の方が強かった」と述べていた。やはり「見えない大嘗祭」は内外に理解されにくい儀式のようだった。

余波は続く。この夜もゲリラ事件が続発した。大嘗祭の開催時間帯を狙って、京都では桂離宮に迫撃弾が撃ち込まれ、全国各地で神社やJRの駅舎への放火などが相次いだ。大嘗宮は古来より大嘗祭の終了後には解体されるので、その前に一般公開が半月ほど行われたが、「大金をかけて、こんなに立派な殿舎をたくさん造り、すぐに壊すなんてもったいない」という声が見学者から出ていた。

トラックが放火され……

12月に入ってようやくゲリラ事件も減り、警視庁は6日、8月から128日間に及んだロングランの警備を終了する。だが、この日の未明、京都市内でトラックが放火された。京都御所から即位の礼で天皇陛下が昇る高御座（たかみくら）運搬の際に使われた車両だった。

一連の即位儀式を終えた天皇陛下（現上皇陛下）は、どのようなお気持ちだったか。12月23日の57歳の誕生日を前にした記者会見で、こう語った。

「関係者の尽力、国民の祝意に感謝したい。（厳しい警備で）市民生活に影響があったことを心苦しく思っています。誠に残念なことは、その間に尊い命が失われ、重傷者を含む負傷者が生じたことであります」

また、即位の礼や大嘗祭が「国民主権や政教分離の原則に触れるのでは」との質問に対し、陛下は「政府で十分に検討したことで、私の意見は差し控えたい」「（信教の自由は）憲法の定めるところであり、大切にしなければならない」と述べるにとどまった。

読売新聞が読者の投票で選ぶこの年の国内10大ニュースで、「即位の礼」は2位だった。わずかの差でトップになったのは、天皇家の二男、礼宮さまと川嶋紀子さん（現秋篠宮夫妻）の結婚（6月）だった。

前年の1位は昭和天皇崩御である。2年連続で天皇家関連のニュースが最上位を占めたことからも、1987年の昭和天皇のご病気から始まるこの数年間は、国民が皇室の出来事に高い関心を持っていたことを物語っている。

前編では、歴史的に“口外無用”とされてきた大嘗祭の「秘儀」について報じている。

斉藤勝久（さいとうかつひさ）

ジャーナリスト。1951年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。読売新聞社会部で司法を担当したほか、86年から89年まで宮内庁担当として「昭和の最後の日」や平成への代替わりを取材。近著に『占領期日本 三つの闇 検閲・公職追放・疑獄』（幻冬舎新書）など。

