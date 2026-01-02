【全2回（前編／後編）の前編】

新天皇の即位後に挙行される大嘗祭（だいじょうさい）の宮中儀式は、「天皇が神になる儀式」といわれ、口外無用の“秘儀”とされてきた。政教分離を原則とする新憲法下、平成2年11月の「平成の大嘗祭」では、国費負担を巡って国論が二分。初めてその全貌が明かされる運びとなる。【斉藤勝久/ジャーナリスト】

即位儀礼のハイライトになった「正殿の儀」が昼間の式典であるのに対して、その10日後（平成2年11月22日）に行われた皇室祭祀（さいし）の最重要儀式「大嘗祭」は夜の“新天皇による秘祭”である。

大嘗祭の「大嘗宮の儀」が営まれる大嘗宮に入る参列者たち

約1350年前の飛鳥時代に始まった皇室伝統行事で、即位した天皇が殿内にこもり、神々と夜を徹して対座することから、「天皇が神になる儀式」ともいわれてきた。戦争末期の国定修身教科書には、「（皇祖とされる）天照大神（あまてらすおおみかみ）と天皇が一体になる神事で、日本が神の国であることを明らかにするもの」と記されていた。

政教分離を原則とする新憲法下、このような儀式を国費で賄うことができるのか。国論は二分された。

当時、政府の「即位の礼準備委員会」の委員長を務めた森山真弓元官房長官は、皇室担当記者だった筆者の取材に率直に語っている。

「宗教性を否定できないので、政教分離の現憲法下で国の儀式として行うのはとても無理。では、どのようにして挙行費を出したらよいか、大嘗祭は最大の難問でした」

22億5000万円の挙行費

予想された通り、挙行費22億5000万円の国費支出を巡っては、野党や、キリスト教団体、仏教界、学界、日弁連などからも「憲法違反だ」と強い反対論が出ていたからである。

大嘗祭とは、新天皇がその年の新穀を天照大神など神々に供え、自らも食べて国の安寧と豊作に感謝し、今後も続くよう祈る農耕文化に根差した儀式である。毎年、11月23日に宮中で行われている皇室行事「新嘗祭（にいなめさい）」と本質的には同趣旨だが、大嘗祭は天皇の在位期間に1度しか執り行われない儀式なだけに、皇室にとっては特別な行事であったのだ。

儀式の進行は神秘的な手順を踏む。まず、大嘗祭で使う新米の栽培場所（斎田〈さいでん〉）の都道府県を決める「斎田点定（てんてい）の儀」が、昭和天皇の喪が明けて翌月の2月8日に皇居内の神殿で行われた。亀（アオウミガメ）の甲羅を焼いて、そのひび割れの形で方位などの神意をうかがうという、古代に戻ったような錯覚を起こさせる作法だ。亀卜（きぼく）といい、奈良時代から伝わるものだ。

斎田は、東西二つの田圃を選ぶことになっており、この亀卜によって東日本は秋田県、西日本は大分県の田圃に決まった。頻発する過激派のゲリラ事件を警戒して、斎田は刈り取りの直前まで決めないことにしていたが、両県はすぐに狙われて、秋田県護国神社（秋田市）が7月、社殿に仕掛けられた二つの時限爆弾の爆発により全焼した。

戦前の旧皇室典範には「即位ノ礼及（ビ）大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」と定められ、一連の儀式とされていた。戦後、GHQの占領下で大嘗祭の記述が削除され、現行の皇室典範は「皇位の継承があったときは、即位の礼を行う」となった。このため、大嘗祭の法的根拠が消えて、戦前のような大掛かりな挙行はもう無理ではないかとみられることもあった。

昭和天皇は生前、次の大嘗祭費用を心配して、内廷費（「天皇家のポケットマネー」ともいわれ、日常生活や祭祀などの費用として国から支出されるが公金ではない）を節約して積み立てようと考えていたという。

第40代天武天皇（在位673〜686年）から始まったとされる大嘗祭には、戦国時代、皇室が疲弊して費用が捻出（ねんしゅつ）できなくなると9代約220年間も中断し、江戸時代の1687年に再開されたという歴史がある。

戦後に大嘗祭の根拠法がなくなり、開催場所はどうなるかの議論もあった。最終的に東京の皇居、東御苑の江戸城本丸跡と決まり、8月、大嘗祭の舞台となる大嘗宮の建設工事が始まった。これに合わせ、皇室関係の最重要警備を意味するコードネーム「A-1」の警視庁による警戒態勢が本格化することになる。

沈黙を守ってきた大嘗祭での新天皇の“秘儀”

「皇居突入」を叫ぶ過激派対策として、東御苑は全面休園。宮大工ら工事関係者は顔写真付き、12ケタの番号入りの磁気カードを持ち、作業は夜に照明をつけると過激派に攻撃ポイントを教えることになるので、日没までとなった。完成後は堅固な大型防護テントで主要建物を覆い隠す徹底ぶりである。

宮内庁は大嘗祭で使用する新穀の斎田を、あと2カ月となった9月に発表した。「悠紀田（ゆきでん）」には「あきたこまち」の秋田県五城目町。独特な言葉だが、悠紀は清浄で神聖を意味する。もう一方の「主基（すき）田」は「ひとめぼれ」で知られる大分県玖珠（くす）町が選ばれた。主基は次を意味し、悠紀と同等とされる。

斎田の稲刈り儀式を筆者は秋田で現地取材したが、護国神社の全焼もあったので物々しい警備だった。この儀式を執り行うため、羽田から同じ飛行機に乗ってきた掌典（宮中祭祀の担当者）は、秋田空港に到着した途端に待ち受けた身辺警護のSPたちに囲まれていた。大田主（おおたぬし・斎田の所有者）の自宅周辺は24時間警備が続く。大田主の推薦を依頼された地元の農協中央会は、五城目町の田圃に決めた理由を篤農家であるほかに、「秋田市から遠くだと県警も大変だから、近くて警備のしやすい場所を選んだ」と、警備重視だったことを明らかにした。

前回の62年前の大嘗祭に際しては、斎田は約半年前に発表されて盛大な田植え式が行われ、厳選された新米は特別列車で開催地の京都に送られた。しかし、今回は斎田の発表が稲刈りのわずか3日前で、収穫した新穀は早くも3日後に東京へ空輸されたのだった。

準備は着々と整えられた。次に、宮中の儀式はどのように行われるのかが焦点となる。宮内庁は大嘗祭を翌月に控えた10月中旬、宮内記者会に対するレクチャーに外国人記者の出席も認めて、重大な見解を発表した。宮内庁が長い間、沈黙を守ってきた大嘗祭での新天皇の“秘儀”についてである。

最大の関心事ではあるが、映像は公開されたことがなく、その場の様子を見た人はいないから、筆者は当時、秘儀の実相を求めて、神社本庁や神道学者、日本古代史研究者らを回って取材したものだった。新天皇が儀式で長時間こもる建物内の奥中央部には寝座（しんざ）があり、その側に女性のものとされるくしと扇が置かれている。このため、戦前から諸説が流布していた。

神になるという諸説には根拠がないとして、完全否定

その代表例が、歌人で民俗学者の折口信夫（おりくちしのぶ）が昭和天皇の大嘗祭の際に発表した「新天皇が寝座で寝具にくるまり、神と寝ることで神格を得る」という説である。「天孫降臨神話」で、天照大神の命を受けた孫のニニギノミコトが天上界から「真床覆衾（まどこおぶすま）」という寝具にくるまって地上に降りてきたという神話につながる内容だ。

米有力紙ニューヨーク・タイムズが平成の大嘗祭を前に10月9日、折口説や「天皇が太陽の女神と模擬的な交わりをする」聖婚儀礼説を紹介した。内外のこうした報道に困惑した宮内庁は、外国人記者にも門戸を開いて説明会を行い、秘儀の誤解を解いてもらうことにしたのである。

発表によると、建物内の寝座は神（天照大神）が休む場所とされ、薄畳を何枚も重ねて白絹をかけた長さ3.6メートルほどのもの。寝具類はなく、新天皇がそこに入ることはない。従って、神になるという諸説には根拠がないとして、完全否定した。

「歴史的に口外無用とされてきたことを明らかにすべきでないという異論も」

秘儀での天皇の具体的な所作は、2回に分けて主要な建物の悠紀殿と主基殿の奥（内陣）に入り、寝座の周りを通って御座（ぎょざ・90センチ四方）に着く。二つの敷物を挟んで「神座」が伊勢神宮の方向に向けて設けられており、天皇はここで神と対座する。二人の采女（うねめ・食事などの世話をする女官）の助けを得ながら、新穀で作ったご飯やお酒、魚、果物など多様な食べ物をピンセット状の竹箸で盛り付け、神前に供える。国の安寧と五穀豊穣を感謝、祈念する御告文（おつげぶみ）を読み上げ、直会（なおらい）として天皇自らもご飯やお酒を召し上がるというものだった。

宮内庁幹部はこう補足した。

「歴史的に口外無用とされてきたことを明らかにすべきでないという異論も、宮内庁内にはあった。しかし、事実でもないことが外国にまで流れ、誤解を招いているのに沈黙を守るのはおかしいと、最後は藤森昭一長官が決断したのです」

併せて英文で解説したパンフレット「ザ・ダイジョウサイ」が作られ、外国マスコミ向けに配布された。

また、掌典の幹部は、

「（天皇が大嘗祭で神格を得る説を否定する記事を）記者会はよくぞ書いてくれました。もう天皇の秘儀はなくなった」

と筆者に語った。

これで大嘗祭の内容が明らかになってきたが、神道色の濃い宗教的行事であることは間違いない。最大の問題が、大嘗祭の費用を国費で賄うかどうかであった。

後編では、京都の桂離宮に迫撃弾が撃ち込まれるなど、大嘗祭の後に相次いで発生したゲリラ事件などについて報じる。

