◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

「箱根駅伝」の往路が新春2日目の東京・大手町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間107.5キロにわたるレースで神奈川・箱根町のゴールを目指している。

30年ぶりの総合優勝を目指す中大が3区を終えてトップに立った。昨年も3区で区間賞を獲得した本間颯（3年）がトップの城西大と43秒差でたすきを受けると、10.7キロで小林竜輝（2年）を抜いてトップに。残り500メートルでたすきとサングラスを取り、平塚の中継所へ駆け込んだ。前回のタイムよりも8秒速い1時間0分8秒の2年連続区間賞で、2番手の城西大に59秒差、3番手の駒大に1分7秒差をつけた。

中大は当日のエントリー変更で、1区に藤田大智(3年)、4区に岡田開成(2年)を起用。藤田は2番手で鶴見の中継所に駆け込み、役割を果たした。補欠登録していたエースで主将の吉居駿恭（4年）は往路で起用されず、復路へ“温存”となった。

▼本間颯 前回の箱根駅伝では先輩方がとても良い状態で自分にたすきを渡してくださったので気持ち良く走れたんですけど、今回は自分がチームを優勝に導くっていうことを意識して、前半から突っ込んで粘って、ラスト上げるということを意識して走りました。