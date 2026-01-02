長澤まさみ結婚発表、正月に喜び広がる 地元・磐田市が祝福 カルピスは「カラダにピース。」、アサヒビールは“乾杯”
俳優の長澤まさみ（38）が1月1日、結婚を発表した。東宝芸能の公式サイトに掲載された。お相手は、映画監督の福永壮志氏（43）。元日の吉報に、喜びの声が広がっている。
【画像】長澤まさみ結婚→磐田市、カルピス、スーパードライが祝福
長澤の地元・磐田市広報担当のXアカウントは「磐田市出身の長澤まさみさんがご結婚を発表されました」と指輪の絵文字を添え、「おめでとうございます」と祝福。草地ひろあき市長も自身のXを更新して「長澤まさみさん、ご結婚おめでとうございます」とつづった。
このほか、芸能界はもちろん、各方面から祝福の声が多数。「カルピス」のアサヒ飲料は「長澤まさみさん、この度はご結婚おめでとうございます」「『カルピス』ブランドで長年ご一緒させて頂いておりますが、このような素敵なご報告が聞けて、とても嬉しく思います」「どうぞ末永くお幸せに（ハートマーク）」とメッセージ。さらに「カラダにピース。」の写真を添えた。
「スーパードライ」のアサヒビールは「長澤まさみさん ご結婚おめでとうございます」「いつも素敵な笑顔でスーパードライを輝かせてくださる長澤さん ハッピーなご報告が聞けてとても嬉しいです」とつづった。「これからも心に残る“乾杯”が増えますように 末永く、お幸せに！！」と乾杯の絵文字を添えた。
東宝芸能は1月1日、「長澤まさみ 結婚のご報告」を掲載。「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、長澤まさみを何卒宜しくお願い申し上げます」とつづった。
長澤は「私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます。お互い支え合いながら日々の生活を大切に、
これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントを寄せ、直筆署名を添えた。
長澤は、1987年6月3日生まれ、静岡県磐田市出身。2000年に第5回「東宝シンデレラ」オーディション グランプリ受賞。その後、ドラマ・映画に多数出演。03年『ロボコン』で初主演、同作で第27回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。『世界の中心で、愛をさけぶ』で第28回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞・話題賞など数々の賞を受賞してきた。このほか、『涙そうそう』『モテキ』『海街diary』『コンフィデンスマンJPプリンセス編』『MOTHER マザー』など。
