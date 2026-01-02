【ゴディバ】26年の干支「午」をデザインした限定コレクションは華やかなラインアップ。新年の挨拶にもぴったり
ゴディバ ジャパンは、2026年の干支「午（うま）」をテーマにした「ゴディバ ニューイヤー コレクション」を12月19日から販売中。また、サブレショコラは12月26日から販売開始しています。
お年賀としてもぴったりなスイーツ
2026年の干支「午」をデザインした限定コレクション「ゴディバ ニューイヤー コレクション」が販売中。新年の挨拶にもぴったりのラインアップです。
●ゴディバ ニューイヤー コレクション アソートメント
2026年の干支「午」を箔押しであしらった、華やかなボックスに入ったチョコレート。
レディ・ゴディバをデザインした限定チョコレートや、伝統的な味わいを詰め合わせたコレクション。
26年の干支「午」を箔で表現した華やかなボックスは、新年の贈り物にぴったり。ゴディバ ニューイヤー コレクションは6粒入、9粒入、15粒入の3種類があります。
価格は6粒入が2160円、9粒入が3240円、15粒入が5400円。
12月19日から26年1月7日までの販売予定です。
「ゴディバ ニューイヤー コレクション アソートメント」に入っている限定チョコレート3種類は以下の通り。
・ホワイト ラズベリーオレンジガナッシュ
ラズベリーオレンジガナッシュをホワイトチョコでコーティングしたチョコレート。
甘酸っぱい味わいが口いっぱいに広がります。
・ミルク ヘーゼルナッツ プラリネ
ピエモンテ産のヘーゼルナッツで作ったプラリネを、ミルクチョコレートで包んだ逸品。
ヘーゼルナッツの香りとコクが楽しめます。
・ダーク キャラメル
キャラメルガナッシュをダークチョコレートで包んだ、大人な味わい。
キャラメルガナッシュの塩気が、チョコのおいしさを引き立てます。
●ゴディバ ニューイヤー コレクション サブレショコラ
サクッと焼き上げたサブレで、なめらかなチョコレートガナッシュをサンドした人気のサブレショコラ。
紅白の「ラズベリー＆ダークチョコレート」「ホワイトチョコレート」に、「抹茶＆ホワイトチョコレート」が加わり、華やかな彩りに仕上がっています。
こちらも干支「午」をあしらった限定ボックス入りで、新年にぴったり商品です。
価格は 5個入が2268円、9個入が3888円です。
12月26日から26年1月7日までの販売予定。
上記2種のコレクションは、全国のゴディバショップ、GODIVA caf?、ゴディバ オンラインショップで販売があります。
●ゴディバ ラグジュアリーボックス チョコレート75粒/フールセック サレ14枚
ベルギー王室御用達ブランド・ゴディバが贈る、贅沢なラグジュアリーボックス。
アートのように美しいチョコレート75粒と、ベルギー産チョコを練り込んだ焼き菓子「フールセック サレ」14枚を、レザー風の高級感あるボックスに詰め合わせた一品です。
年末年始の特別な贈り物や、大切な人とのひとときにふさわしい逸品です。
価格は2万3220円。26年1月7日までの販売予定です。
全国のゴディバショップとゴディバ オンラインショップで販売しています。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部