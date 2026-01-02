【ゴディバ】26年の干支「午」をデザインした限定コレクションは華やかなラインアップ。新年の挨拶にもぴったり

ゴディバ ジャパンは、2026年の干支「午（うま）」をテーマにした「ゴディバ ニューイヤー コレクション」を12月19日から販売中。また、サブレショコラは12月26日から販売開始しています。

お年賀としてもぴったりなスイーツ

2026年の干支「午」をデザインした限定コレクション「ゴディバ ニューイヤー コレクション」が販売中。新年の挨拶にもぴったりのラインアップです。

●ゴディバ ニューイヤー コレクション アソートメント

2026年の干支「午」を箔押しであしらった、華やかなボックスに入ったチョコレート。

レディ・ゴディバをデザインした限定チョコレートや、伝統的な味わいを詰め合わせたコレクション。

26年の干支「午」を箔で表現した華やかなボックスは、新年の贈り物にぴったり。ゴディバ ニューイヤー コレクションは6粒入、9粒入、15粒入の3種類があります。

価格は6粒入が2160円、9粒入が3240円、15粒入が5400円。

12月19日から26年1月7日までの販売予定です。

「ゴディバ ニューイヤー コレクション アソートメント」に入っている限定チョコレート3種類は以下の通り。

・ホワイト ラズベリーオレンジガナッシュ

ラズベリーオレンジガナッシュをホワイトチョコでコーティングしたチョコレート。

甘酸っぱい味わいが口いっぱいに広がります。

・ミルク ヘーゼルナッツ プラリネ

ピエモンテ産のヘーゼルナッツで作ったプラリネを、ミルクチョコレートで包んだ逸品。

ヘーゼルナッツの香りとコクが楽しめます。

・ダーク キャラメル

キャラメルガナッシュをダークチョコレートで包んだ、大人な味わい。

キャラメルガナッシュの塩気が、チョコのおいしさを引き立てます。

●ゴディバ ニューイヤー コレクション サブレショコラ

サクッと焼き上げたサブレで、なめらかなチョコレートガナッシュをサンドした人気のサブレショコラ。

紅白の「ラズベリー＆ダークチョコレート」「ホワイトチョコレート」に、「抹茶＆ホワイトチョコレート」が加わり、華やかな彩りに仕上がっています。

こちらも干支「午」をあしらった限定ボックス入りで、新年にぴったり商品です。

価格は 5個入が2268円、9個入が3888円です。

12月26日から26年1月7日までの販売予定。

上記2種のコレクションは、全国のゴディバショップ、GODIVA caf?、ゴディバ オンラインショップで販売があります。

●ゴディバ ラグジュアリーボックス チョコレート75粒/フールセック サレ14枚

ベルギー王室御用達ブランド・ゴディバが贈る、贅沢なラグジュアリーボックス。

アートのように美しいチョコレート75粒と、ベルギー産チョコを練り込んだ焼き菓子「フールセック サレ」14枚を、レザー風の高級感あるボックスに詰め合わせた一品です。

年末年始の特別な贈り物や、大切な人とのひとときにふさわしい逸品です。

価格は2万3220円。26年1月7日までの販売予定です。

全国のゴディバショップとゴディバ オンラインショップで販売しています。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部