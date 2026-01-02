Mrs. GREEN APPLEが、フェーズ3第1弾の楽曲「lulu.」を1月12日にリリース。あわせて、フェーズ2の軌跡を振り返る映像『Play Back Phase-2』を公開した。

同映像は、バンド初となる3年連続大賞受賞による“レコ大三連覇”をはじめ、アニバーサリーベストアルバム『10』の100万枚ミリオン突破（オリコン調べ）や、全楽曲の国内累計ストリーミング数が史上初となる110億回を突破したこと（オリコン、Billboard JAPAN）、さらにストリーミング1億回再生突破曲数がアーティスト別で単独1位となる通算31曲（Billboard JAPAN）にのぼったことなど、3年9カ月にわたるフェーズ2を振り返る内容となっている。

また、「lulu.」については、2025年10月から12月に開催した自身最大の5大ドームツアー『DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』の会場で、“愛しのluluへ”という書き出しのフライヤーが配布されたことに始まり、1月1日の『読売新聞』には“変わることない、変わりゆく時代の中で。もっとあなたへ。”という言葉と“lulu. 2026.1.12”という情報のみが掲載されるなど、フェーズ3開幕後最初の楽曲リリースへの布石がちりばめられていた。

（文＝リアルサウンド編集部）