インバースネットは2026年1月1〜3日の各日12時から、新年のお楽しみ企画として「福箱2026」を、同社の運営する「FRONTIERダイレクトストア」にて順次販売する。「福箱2026」に入っている商品の詳細やスペック情報は、12月26日15時に先行公開される。



●福箱限定4649（ヨロシク）円を用意



「福箱2026」のおもなラインアップとしては、人気メーカー製ゲーミングマウス＆マウスパッドのセット（価格は、新年のスタートにふさわしい「ちょっと縁起のいい」4649（ヨロシク）円）、FRONTIERゲーミングマウス＆キーボードの2点セット（1万円）、最新タイトルも快適に楽しめる各社コラボモデル（MSI・ASUS・ASRock）、ゲーミングPC＆周辺機器セット（迎春特価）などを用意している。