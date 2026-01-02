『ドリフに大挑戦スペシャル』（フジテレビ系）の公式SNSが更新され、番組収録時の集合ショットが公開された。

【画像】タキシード姿の宮舘涼太＆深澤辰哉＆向井康二／2025年『ドリフに大挑戦スペシャル』での3ショット＆コント衣装姿

今回の投稿で特に目を引くのが、写真左上に並ぶSnow Manの宮舘涼太、深澤辰哉、向井康二の3人だ。

■和装セットに映えるタキシード姿の宮舘涼太＆深澤辰哉＆向井康二

公開された写真では、昭和の名作コントを思わせる和風のセットを背景に出演者たちが勢ぞろい。宮舘、深澤、向井の3人は黒のタキシードに身を包み、蝶ネクタイを締めたフォーマルな装いで登場した。正装ならではのきちんと感と、新年番組らしい晴れやかさが感じられるビジュアルだ。

3人は前列に座る加藤茶と高木ブーを称えるように手を向けており、笑顔あふれる和やかな雰囲気の1枚となっている。

1月8日には『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』が放送。人気芸能人たちがドリフ珠玉のコントに挑むスペシャル回となっており、長年愛されてきた“ドリフ”の世界観の中で、宮舘、深澤、向井の3人がどのような姿を見せるのか、放送前から期待が高まっている。

SNSでは「今年も出るんだ！」「3人とも貴公子みたい」「ふかこじ角度一緒でかわいい」「ビジュが神」「タキシード姿があまりにカッコよすぎる」「放送が楽しみすぎる」といった声が寄せられている。

■2025年の『ドリフに大挑戦スペシャル』で大活躍した宮舘涼太＆深澤辰哉＆向井康二