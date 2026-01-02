Image: BRIGHT_DIY

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

DIY作業や家具の組み立てで、何十本ものネジを締めていると手が疲れてくる。かといって電動ドライバーを出すほどでもない……、そんな経験はありませんか？

そんなニーズにぴったりなのが「Spinner Drive Pro」という回転補助機能付きのドライバー。フィジェットのようにホイールを回すとその勢いでネジが締まるんです。

この便利でユニークなツールが今なら先行セール価格となっていたので、さっそく詳しく見ていきましょう。

回転力でネジ締めがラクになる

「Spinner Drive Pro」のユニークなポイントが大きな車輪。名前のとおり回転をサポートするパーツであり、勢い良く回せるので少ない力でも効率的にネジ締めができますよ。

正確な仕組みは車輪より本体の精密ボールベアリングによるもの。お尻側を押さえておけば、先端部分はスムーズに回転。

また上記の動画のとおりスピナーホイールは取り外せるので、狭い場所や精密な作業が必要な場所でもしっかり使えます。

ビットは定番の磁石式で交換もスムーズ。

滑り止めビットでネジをナメさせない

「Spinner Drive Pro」は滑り止めビットを採用しているのも魅力的なポイント。ネジがナメる原因であるビットとネジ穴の接触面積不足を解決してくれます。

動画の実験のように高い摩擦力を維持するので、一般的なビットよりネジ山を潰すリスクが大きく減らせるでしょう。

ケースやスタンドも

リボルバーのようなスタンドには9個のビットを収納可能。利用頻度が高いならそのままデスクに置いておいてもいいですね。持ち運ぶ際にはしっかりしたケースも付属するの助かります。

気になった人はぜひ、セール期間中に詳細をチェックしてみてください。

