【台北＝園田将嗣】台湾を包囲する形で軍事演習を行うなど軍事的圧力を強める中国に対し、台湾の頼清徳（ライチンドォー）政権は、米国から低コストで効果的な兵器などを購入して防衛力を高める「ヤマアラシ戦略」で対抗する構えだ。

中国との圧倒的な兵力差を念頭に、米国の支援を待つ間、自前で耐えしのぐ力を備える狙いがある。

「難易度高める」

頼氏は１２月３０日、国防部（国防省）幹部と行った会議の様子をＳＮＳに投稿し、中国の軍事演習に対して「最も厳しい非難」を表明した。頼氏は演習前の台湾メディアの取材で、「中国が２０２７年に台湾を武力侵攻する目標の達成を目指すなら、（侵攻の）難易度を高めることが我々の唯一の選択肢だ」と強調した。

台湾は米国から高機動ロケット砲システム「ＨＩＭＡＲＳ（ハイマース）」や携行型対戦車ミサイル「ジャベリン」などを購入し、無人機も含めた低コストで効果的な兵器で対抗する「非対称能力」の強化を急ぐ方針を掲げる。

米保守系政策研究機関が今月に公表した報告書は、台湾を大きな捕食者からとげで身を守るヤマアラシに例え、自衛力を高めるよう求めた。頼氏も「『ヤマアラシ』のとげを継続的に鋭く、強くしなければならない」と同調する。

国民党は批判

中国政府は「（台湾与党の）民進党が米国に依存し、独立を謀ろうとしている」とし、米国の援助で防衛力を強化することに反発している。中国に融和的な最大野党・国民党の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席は２９日、頼氏が中国に絶えず挑発を試みているとし、「誤った政策が台湾を戦争の危機に向かわせている」と批判した。

国民党所属の立法委員（国会議員）や地方の首長が中国を訪問しており、中国も国民党などを通じて融和ムードを演出する。頼政権では中台関係を改善できないと印象づける狙いだ。

融和に疑念も

ただ、中国軍は台湾周辺での軍事演習に踏み切り、中国の融和姿勢への疑念が強まっている。台湾で対中政策を担当する大陸委員会は、中国が「両岸（中台）は一つの家族」と訴えながら剣を突きつけているとし、「中国共産党に幻想を抱いてはならないことを証明した」と強調している。