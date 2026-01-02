¤è¤¤àÅò½é¤áá¤Ç¤è¤¤£±Ç¯¤ò¡Ä¡¡ÅìÀ¾£²¤Ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á²¹Àô¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ú°ÆÆâ¡¦°«¤µ¤ä¡Û
¡Ú°«¤µ¤ä¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²¹Àô¡Û¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤ÆÂç¤Î²¹Àô¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê²¹Àô¤òË¬¤ì¤Æ¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¤ªÀµ·îÆÃÊÌ¹æ¹±Îã¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡£ÅìÀ¾£²¤Ä¤ÎÌ¾Åò¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²¹Àô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÅìµþ¡¦ÈÄ¶¶¡ÖÁ°Ìî¸¶²¹Àô¡¡¤µ¤ä¤ÎÅò½è¡×¡Û
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡²¹ÀôÂç¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤Ç¤¹¡££²£°£²£µÇ¯¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤Ã¤³¤ê²¹Àô¡¢£²£¶Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢ö
¡¡¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÅò½é¤á¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ËÜÆü¤ÏÆÃÊÌ¹æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åì¤ËÀ¾¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²¹Àô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÅì¡£±ó¤¯¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡ÈÈóÆü¾ï¡É¤Ë¤Ä¤«¤ì¤ëÅò¡½¡½¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Î»þ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤µ¤ä¤ÎÅò½è¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªÀµ·î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤Î²¹Àô¤ò¡Ä¤È¤¤¤¦´°Á´¤Ë»äÅª¤ÊÆ°µ¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¤È¤Æ¤â¹¥¤¤ÇÂçÍá¾ì¤Ë¤Ï¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ½ÌóÀ©¤ÎÂßÀÚÈ¾ÏªÅ·É÷Ï¤¡ÖÅõ¡×¡£¿Íµ¤»ÜÀß¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿Íº®¤ß¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÎ¥¤ì¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¢¤Î´¶¤¸¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÈÂ²É÷Ï¤¤ËÂ³¤¯Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¼êÆþ¤ì¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¤ªÄí¡£ÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤³¤³ËÜÅö¤ËÅìµþ¤À¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎÉ¼Á¤Ê¤ªÅò¤Ë¤Ä¤«¤ë»þ´Ö¤¬Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ä¤¼¤Ò¤È¤âÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡¡¤â¤Á¤í¤óÃË½÷ÊÌ¤ÎÂçÍá¾ì¤âºÇ¹â¤Ç¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î¤¦¤°¤¤¤¹¿§¤Î²¹Àô¤¬¥É¥ó¡ª¡¡¤³¤Î¿§¡¢¤³¤ÎÆ÷¤¤¡¢¤³¤Î½Å¤ß¡Ä²¹Àô¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÅòÁ¥¤ËÄ¾¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿²Åò¡¢¤Ä¤ÜÅò¤Ê¤É¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤É¤³¤«¤éÆþ¤í¤¦¤«¤Ê¡Á¤Ê¤ó¤ÆÌÂ¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£Ëü¿Í¼õ¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²¹Àô¹¥¤¤Î¿´¤â¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡¡¿·Ç¯¤Î°ìÅò¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¾ì½ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¢ö
¡ÚÁ°Ìî¸¶²¹Àô¡¡¤µ¤ä¤ÎÅò½è¡ÛÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÁ°ÌîÄ®£³¡½£´£±¡½£±¡£Àô¼Á¡á¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¢±ö²½Êª¶¯±ö²¹Àô¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡áä£°£³¡¦£µ£¹£±£¶¡¦£³£¸£²£¶¡£ÎÁ¶â¡áÂç¿ÍÊ¿Æü£¹£·£°±ß¡¦ÅÚÆü½ËÆü£±£³£°£°±ß¡¿»Ò¶¡¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼¡ËÊ¿Æü£¶£°£°±ß¡¦ÅÚÆü½ËÆü£¹£°£°±ß¡£Âß¤·ÀÚ¤êÉ÷Ï¤¡ÖÅõ¡×¤Ï£±»þ´Ö£²£±£°£°±ß¡Ê£·ºÐ°Ê¾å¤Îº®Íá¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¡£¸òÄÌ¡áÅÔ±Ä»°ÅÄÀþ¡Ö»ÖÂ¼ºä¾å±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ£¸Ê¬¡£¡¡
¡Ú¼¯»ùÅç¡¦Ì¸Åç¡ÖÀç¼÷¤ÎÎ¤¡¡¥é¥à¥Í²¹Àô¡×¡Û
Åì¤Ç¿´¤ÈÂÎ¤ò´Ë¤á¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤Ø¡£¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¼¯»ùÅç¡ª¡ÖÀç¼÷¤ÎÎ¤¡¡¥é¥à¥Í²¹Àô¡×¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤â²ÈÂ²Åò¤Ç¤¹¡£Á´Éô¤Ç£´¼¼¤¢¤ë²ÈÂ²Åò¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆþÍá¤´¤È¤Ë¤ªÅò¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÊý¼°¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤â¡È°ìÈÖ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²¹Àô¡É¡£¤â¤¦¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¡ª¡ª
¡¡ÅòÁ¥¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£¾þ¤êµ¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¹ÀôÀ®Ê¬¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤ÉÇ»¤¤¤³¤Î¤ªÅò¤ÎÎÏ¡ª¡¡ÅòÁ¥¤ä¾²¤Ë¤ÏÀÏ½ÐÊª¤¬Ä¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥ó¥¸¥ó¤ÈÁ´¿È¤«¤é´¶¤¸¤ëÎÉ¼Á¤Ê²¹Àô¡£¤Ê¤ó¤È°ûÀô¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¤â²¹Àô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÄºÂ×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë²ÈÂ²Åò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¼¤ÒÏªÅ·É÷Ï¤¤äÆâÅò¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÆÃ¤ËÏªÅ·É÷Ï¤¤Ï³«ÊüÅª¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¢ö
¡¡ÇÉ¼ê¤ÊÀßÈ÷¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡ÖÅò¤Ë¤Ä¤«¤ë¤³¤È¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤°ÕÌ£¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢²¹Àô¹¥¤¤Ê¤é°ìÅÙ¤ÏÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥é¥à¥Í²¹Àô¡£Åò¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÀÅ¤«¤Ë¤½¤·¤Æ¿¼¤¯¡¢Ìä¤¤Ä¾¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÀç¼÷¤ÎÎ¤¡¡¥é¥à¥Í²¹Àô¡Û¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»ÔËÒ±àÄ®½É·¦ÅÄ£³£µ£´£¹¡£Àô¼Á¡áÃº»À¿åÁÇ±öÀô¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡áä£°£¹£¹£µ¡¦£µ£´¡¦£µ£¸£µ£¹¡£ÎÁ¶â¡áÂç¿Í£³£°£°±ß¡¿»Ò¶¡¡Ê£±£µºÐ°Ê²¼¡Ë£±£µ£°±ß¡£¸òÄÌ¡áÅÅ¼Ö¤Ï£Ê£ÒÈî»§Àþ¡ÖÌ¸Åç²¹Àô±Ø¡×¤«¤é¼Ö¤ÇÌó£±£°Ê¬¡¢¼Ö¤Ï¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö²£Àî£É£Ã¡×¤«¤éÌó£²£µÊ¬¡£