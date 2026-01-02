【金運編】2026年運のいい生まれ月ランキング
●第12位〜第11位
2026年は、午年(うまどし)です。馬は強い生命力を表し、とてもパワフルな年です。ハイリスクハイリターンとなりやすいですが、大きく金運を動かす大チャンスの年が巡ってきます。あなたの金運をアップさせる方法は？誕生日月から金運のメッセージをあなたへ。それでは、「2026年金運のいい生まれ月ランキング」をお届けします。
○12位 11月生まれ
予想外のトラブルによる出費に頭を悩ますこともありそう。けれど、大丈夫。普段からカンが働き慎重に振舞うことができるあなた。予め備えがあれば、慌てずに対応できそう。前半は調子よく過ごせるので、予備費を蓄えておきましょう。今は未来向けて飛躍するための種まきとなるとき。学びのための投資やコト消費は、将来大きく前進する足がかりとなる模様。
○11位 6月生まれ
アクティブに動き、好調な年です。ですが、その分経費は増加傾向。日頃からフットワークが軽く、探求心も強いあなた。ムリな節約をするよりも、その場所でしか体験できない、二度とない瞬間を楽しむトキ消費もGOOD。そこには、思わぬヒラメキと金脈も眠っていそうです。回収は、少々先となりそうですが、有意義な時間を過ごすことができるでしょう。
○10位 7月生まれ
多少の波はあるものの、安定傾向です。派手さはありませんが、コツコツとした努力を重ねる堅実な道に進むと、後々大きな成果が期待できる良いときです。少額でも積み立て型の貯蓄や投資をスタートさせるとGOOD。あなたの好奇心を刺激するような、甘い誘惑があるかもしれません。一攫千金など怪しい儲け話には、細心の注意を払うといいでしょう。
●第9位〜第7位
○9位 5月生まれ
人の気持ちに敏感で心優しいあなた。そのセンサーが働き過ぎるとメンタルを崩し、金銭感覚もマヒして浪費をしてしまいそう。まずは、自分に甘く、優しくする時間を作りましょう。メンタルの安定さえ確保できれば、コツコツ続けてきた仕事や学びが評価され、収入が増える兆し。投資・貯蓄にも追い風が吹き、時間を味方につけられる一年となる模様。
○8位 9月生まれ
保守的な家計管理で、大過なく過ごすことができそうです。一年のはじまりに、固定費を見直してみましょう。いいアイディアが見つかります。また、あなたが大切に想うパートナーからの恩恵を受けるなど、心も懐も潤う嬉しいことがおきる予感。シングルの人は、趣味などあなたが楽しいと思うことにお金を使うと、金運を引き寄せる呼び水となりGOOD。
○7位 8月生まれ
吉凶大きく分かれる一年となりそう。紹介・協力・共創が発展の鍵です。ひとり満たされない思いを抱えてしまうと、不安になり派手な散財も考えられます。それでも、がんばった人にはがんばった分だけの、大きな見返りが期待できるときでもあります。アイディアを形にして、前半にマネーマシンを作り仕掛けておくと、後半には手ごたえを感じる可能性大。
●第6位〜第4位
○6位 4月生まれ
思い切った自己投資ができるあなた。社交運が活発になる2026年は、人と人のつながりによって、金運にもいい変化がもたらされます。お誘いも多く、交際費は増大。ですが、ここでの出し惜しみは、後々後悔することに。仕事もプライベートも活発にして、動き回ることで、金運も大きく動かすことができます。先行投資した分は充分に回収できるでしょう。
○5位 1月生まれ
おだやかな金運です。あなたの学習意欲が高まる2026年は、スキルアップのためのスクールの費用など自己投資にあてると有益です。支出の見直しや不要な役割の手放しも金運を大きく押し上げます。日頃の感謝の気持ちを込めて、目上の人やお世話になった人のために使うのもGOOD。巡り巡って、大きくなって、あなたのところへとまた戻ってきます。
○4位 10月生まれ
大切にしてきた人とのご縁が花開き、収入面でも恩恵をもたらす一年です。前半はスローなスタートですが、後半に入れば入るほど金運は上昇し、昇給・臨時収入・大口の依頼など、幸運が舞い込む予感。これは、あなたが今まで努力してきた結果。直観も鋭くなり、心が温かくなる選択ほど、あなたの金運は開かれてきます。心ゆくまで享受してください。
●第3位〜第1位
○3位 3月生まれ
偶然のチャンスや人からの紹介で思わぬ収入源が生まれる予感。想定外のところに幸運が宿っています。直感で動くと収入チャンスを掴みやすくなります。ただし波が大きいため、支出が増えやすく、しっかりとした管理が鍵となります。アップダウンが激しいときですので、健康でいることもあなたの金運を上げるベースなります。健康管理も大切にしましょう。
○2位 2月生まれ
好きなこと、楽しいことに金運が宿ります。あなたがワクワクする方へと歩みを進めてください。思わぬ形で物事が良い方向に進む恵まれた強運や、不労所得を得るなど、ラッキーな福運が後押します。好調ですが、ギャンブルにはツキがない模様。余裕がある今、保険の見直し、ローンの返済の金利の確認など、お得になる情報を集めて検討するのもおすすめ。
○1位 12月生まれ
おめでとうございます！絶好調です。自由な発想や成長意欲があなたの金運を強く刺激。新しい挑戦や学びが収入を押し広げる原動力になり、収入アップのヒントが続々と舞い込み、思い切った方向転換が成功につながる運気。型にとらわれない選択ほど豊かさにつながる華やかな一年。行動量に比例して豊かさが広がる攻めに強い金運です。夢に向かってGO!
月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。ハート占い1to1、ハートスクール1to1主宰。鑑定歴は30年以上。デジタルコンテンツ「霊通師 月香」を監修。うらなえるをはじめ、LINE占い、Ameba占い、楽天占いなど多数で活躍の場を広げる。スクールでは、占い師、スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーを養成。モータースポーツにも従事。レーシングチーム「Team Sky Light」に所属している。 この著者の記事一覧はこちら
