積みプラの製作も捗るかも？

DIYや模型工作でのパーツ切断や加工は楽しい反面、力加減を間違えての破損や手が疲れることも多いですよね。そんなストレスを解決してくれるのが超音波カッター。

今回はその中でも、コードレスで扱いやすい「Hanboost C1」がセール価格になっていたのでご紹介します。重さ205gのペン型でプラスチックから石膏まで幅広い素材を力を入れずにスッと加工できるのが特長。

早速製品の特長をチェックしていきましょう！

プラやレザーもスッと切れる

Image: Bright DIY

超音波カッターは刃の高速振動により摩擦や抵抗を最小限にすることで硬い素材も軽い力で切断できる魔法のようなアイテム。

「Hanboost C1」もそのひとつで40,000回/秒の振動をコードレスで使えるのが最大の特長。

Image: BRIGHT_DIY

プラモデルもバターのような感覚で切断。なお超音波カッターは刃の高速振動による摩擦熱で溶かす効果もあるので素材によっては注意が必要です。

バッテリーでも長時間使える

Image: BRIGHT_DIY

コードレスタイプで気になるのは動作時間ですが、「Hanboost C1」は満充電で2〜3時間の連続使用が可能。ひとつずつの切断時間は短時間なので、スタミナとしては必要十分でしょう。

Image: BRIGHT_DIY

パワーは素材や作業内容に応じて3段階から選択可能。柔らかめの素材や溶けやすい素材はレベル1で慎重に、硬い素材にはレベル3といった感じで使い分けましょう。

交換工具は内蔵

Image: BRIGHT_DIY

ブレード交換用のレンチは本体に内蔵。この手の小パーツは失くしがちなので助かる工夫ですね。

模型や革細工、3Dプリントを楽しんでいる人にはきっと役立つツールなので、おトクなセール中にチェックしてみてください。

プラスチックから石膏まで精密カット。コードレス超音波カッターで創作の幅が無限大に 29,480円 【超早割 31%OFF】 詳細をチェック

