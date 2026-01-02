¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÉ¾²Á¡ÖWBC¤Ë»ä¤Ï½Ð¤ë¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡1Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ ¹¾ËÜÌÒµª¡¦¸¶Ã¤ÆÁ ¥×¥íÌîµå¤Ë60n¡ª¿·½ÕÊüÃÌ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶»á¤Ï¡Ö¤Þ¤ºµîÇ¯¤Î»þÅÀ¤ÇÂçÃ«¤¯¤ó¤¬WBC¤Ë»ä¤Ï½Ð¤ë¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤â¡¢Èà¤¬½Ð¤ë¤Ê¤é²¶¤â½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Í¡¢µÁÌ³´¶¤È¤¤¤¦¤«»ÈÌ¿´¶¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¼«Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ§¤·¤¿·Á¤ÇWBC¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½ª¤ï¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Ë¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥µ¥é¥Ã¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïºòµ¨¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï158»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢OPS¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î1.014¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î55ËÜÎÝÂÇ¡¢¥ê¡¼¥°6°Ì¤Î102ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢14»î¹ç¡¦47²ó¤òÅê¤²¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢62Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢WHIP1.04¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë