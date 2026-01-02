ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¢·ãÆ°¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¤¯¤ë¤Þ¡Ö²¿¤«¤·¤é¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×¡ÖÇß´³¤·¤«¤Ê¡Á?¡×¡¡¥±¥à¥ê¡Ö¥í¥ó¥°¥é¥ó³ÎÄê¤¸¤ã¤ó(¾Ð)¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó(¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¢¨¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê)¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤´ÍÍ»Ò¡Ù¤Î5¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤´¼þÇ¯¡ÁÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤´ÍÍ»Ò5¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Á¡×(1·î12Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®)¤¬2025Ç¯11·î30Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤è¤ß¤¦¤ê¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»Ä¾¸å¤ÎÆó¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤¯¤ë¤Þ¤ÎÆÈÎ©¡¢¥±¥à¥ê¤Î·ëº§È¯É½¡¦Âè°ì»ÒÃÂÀ¸¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤Î´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¨¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«
ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó(º¸¤«¤é¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê)¡¡»£±Æ:º´Æ£ÍÆÊ¿
¡û¤¯¤ë¤Þ¤Î2025Ç¯¤Ï¤¢¤ê¤¤¿¤ê!?
¡½¡½2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«?
¤¯¤ë¤Þ:¤¤¤ä¡Á¡¢2025Ç¯¤Ï¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡£
¥±¥à¥ê:¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£
¤¯¤ë¤Þ:ÃÏÈ×¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í!
¥±¥à¥ê:¤¹¤´¤¤ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃÏÈ×(¾Ð)!
¤¯¤ë¤Þ:¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«?
¥±¥à¥ê:¥¦¥½!? ¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ä¤â¤ê(¾Ð)!?
¤¯¤ë¤Þ:30Âå¤Ï¡¢¤³¤ì¤òËèÇ¯¡¢ËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¥±¥à¥ê:ËÍ¤Ï·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤·¡¢»Ò¶¡¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£°ì¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÄí¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ:¤Ï¤¤¡£¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ»²²Ã¤Î¥¤¥¯¥á¥óµ¤¼è¤ê¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥±¥à¥ê:¥¬¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï(¾Ð)¡£
¤¯¤ë¤Þ:¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡Á¢ö
¥±¥à¥ê:¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎºÇ°¤Ê¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤è!
¡û¤¯¤ë¤Þ¤È¥±¥à¥ê¤Î2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï?
¡½¡½(¾Ð)¡£2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¤¯¤ë¤Þ:º£Ç¯¤Ï32ºÐ¡£
¥±¥à¥ê:¤¢¤Ê¤¿¤Ï32ºÐ¤À¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ:¤¢¤Ê¤¿¤Ï33ºÐ¡£
¥±¥à¥ê:¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Ä¡Á¤Þ¤ê¤Ò¡Á¤È¤Ä¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è(¾Ð)¡£
¤¯¤ë¤Þ:¤Þ¤¢¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥±¥à¥ê:¥¬¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï(¾Ð)¡£²¿¤«¤·¤é¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤¤(¾Ð)?
¤¯¤ë¤Þ:¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢(¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é)¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¤¬¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¥±¥à¥ê:³Î¤«¤Ë¡£¤½¤ì¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¯¤ë¤Þ:Çß´³¤·¤«¤Ê¡Á? ÄÒ¤±»Ï¤á¤Á¤ã¤ª¤Ã¤«¤Ê¡Á?
¥±¥à¥ê:°ì²óÄÒ¤±¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¥í¥ó¥°¥é¥ó³ÎÄê¤¸¤ã¤ó(¾Ð)¡£
¤¯¤ë¤Þ:ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ÀÎ¤«¤éÄÒ¤±¤Æ¤ëÇß¼ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤ÎÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È²È¤ÇÂå¡¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¥±¥à¥ê:¤¢¤ë¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡£
¤¯¤ë¤Þ:²¿¤«¤¢¤ë?
¥±¥à¥ê:¤¦¤Á¤Î»Ò¶¡¤Ï¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2026Ç¯¤ÏÊâ¤¤¤Æ¡¢Â¿¾¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦!
¤¯¤ë¤Þ:¤¤¤ä! ¥Á¥ã¥ê¤Þ¤Ç¤¤¤³¤¦!
¥±¥à¥ê:Áá¤¤¤è! ¸·¤·¤¤¤Ã¤Æ¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤¯¤ë¤Þ:»Ë¾å½é¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤? ¤Á¤Ã¤Á¤ã¡¼¤¤¼«Å¾¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Î©¤Ä¤è¤êÀè¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£
¥±¥à¥ê:¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤í(¾Ð)¡£
¤¯¤ë¤Þ:¿Í´Ö¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤È³Ð¤¨¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤?
¥±¥à¥ê:¤¦¤ó¡£°Õ³°¤È³Ð¤¨¤½¤¦¡£
¤¯¤ë¤Þ:(¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë)Î©¤Ä¤Î¤ò³Ð¤¨¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í?
¥±¥à¥ê:ÃÎ¤é¤Í¤¨¤è¡£¤ä¤á¤í¡¢²¶¤Î»Ò¶¡¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¹¤ó¤Î(¾Ð)¡£´ûÂ¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì(¾Ð)! ¤Ç¤â·ë¹½¡¢³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤â¡£
¤¯¤ë¤Þ:»Ò¶¡¤È!
¥±¥à¥ê:¸ø±à¤È¤«¹Ô¤¤¿¤¤!
¤¯¤ë¤Þ:¤Ï¤¤¡¢¤½¤Î¸ø±à¤Ç¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤Þ¡¼¤¹!
¥±¥à¥ê:¥¬¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï(¾Ð)¡£¤Ê¤ó¤Ç¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤ó¤À¤è!
¤¯¤ë¤Þ:µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¡£
¥±¥à¥ê:¤¤¤¤¤ó¤À¤è! ¤½¤³µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è(¾Ð)¡£
¡½¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£2026Ç¯¤Î¤´³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó(¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê)
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Ëâ¿ÍÌµ¹ü¤ò·ëÀ®¡£¤½¤Î¸å¡¢NSCÅìµþ¹»23´ü¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÎáÏÂ½éÆü¤Ë¡¢Ëâ¿ÍÌµ¹ü¤«¤éÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ë¥³¥ó¥ÓÌ¾¤ò²þÌ¾¤·¤¿¡£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê 2023¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê 2024¡Ù¤ÇÂç²ñ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
