【2日午後5時から】「それスノフレンドパーク」新春SP “14年ぶり”車が当たるチャンスも
【モデルプレス＝2026/01/02】Snow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）が、1月2日午後5時より放送。“それスノフレンドパーク”第5弾を新春スペシャルで届ける。
【写真】Snow Man目黒蓮、撮影現場に豪華差し入れ
1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年8月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラボスペシャルで復活した。“本家”の支配人・関口宏からも直々に継承され、“それスノフレンドパーク”としてこれまでに4回放送し、大きな反響を呼んだ。
第5弾となる今回は、主演を務める鈴木亮平のほか、伊藤英明、黒木メイサ、野呂佳代、津田篤宏（ダイアン）からなる日曜劇場『リブート』チーム、主演の山田裕貴、鈴木伸之、中村蒼、中島健人、生見愛瑠からなるドラマ『ちるらん新撰組鎮魂歌』チームが参戦し、Snow Manと三つ巴対決。支配人は深澤辰哉が、副支配人は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。
巨大な壁にジャンプして貼り付く“ウォールクラッシュ”では、今回もスペシャルバージョンの壁が立ちはだかる。過去に通常バージョンではクリアしている目黒蓮は、今回スペシャルバージョンでのクリアなるか。第2弾で挑戦した際、華麗なジャンプを見せるも10ポイントしか獲得できなかった佐久間も挑戦する。果たして、今回のジャンプの結果はどうなるのか。バイクでそばを運ぶ伝説の人気アトラクション「デリソバ」では、『リブート』チームから鈴木と黒木が挑戦。黒木は華麗なドライブテクニックを披露するが、無事にゴールできるのか。
ザウルスの口から流れてくる光を止める“フラッシュザウルス”では、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームの山田が、目にも止まらぬ速さの“超高速”に挑戦。ポンプ役の中島も声援を送る。そして名物アトラクション“ハイパーホッケー”には、今回も謎の強敵覆面コンビが緊急参戦する。激闘を繰り広げる覆面コンビの正体とは何者なのか。鈴木と伊藤が最強タッグを組み戦う様子は圧巻で、勝つのはどのチームなのか。
ほかにも伝説のアトラクションが続々登場。今回は新春SPということで、優勝したチームだけが挑戦できる「ビッグチャレンジ」の商品として、14年ぶりに「車」が登場する。ほかにも、豪華商品が多数用意されたビッグチャレンジに挑戦できるのはどのチームなのか。
さらに、V6の伝説的人気番組「学校へ行こう！」の名物企画『未成年の主張』をそれスノが引き継いでから、反響の大きかった主張ベスト10も発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Man目黒蓮、撮影現場に豪華差し入れ
◆“それスノフレンドパーク”第5弾放送
1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年8月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラボスペシャルで復活した。“本家”の支配人・関口宏からも直々に継承され、“それスノフレンドパーク”としてこれまでに4回放送し、大きな反響を呼んだ。
◆名物アトラクション続々登場「ハイパーホッケー」には緊急参戦も
巨大な壁にジャンプして貼り付く“ウォールクラッシュ”では、今回もスペシャルバージョンの壁が立ちはだかる。過去に通常バージョンではクリアしている目黒蓮は、今回スペシャルバージョンでのクリアなるか。第2弾で挑戦した際、華麗なジャンプを見せるも10ポイントしか獲得できなかった佐久間も挑戦する。果たして、今回のジャンプの結果はどうなるのか。バイクでそばを運ぶ伝説の人気アトラクション「デリソバ」では、『リブート』チームから鈴木と黒木が挑戦。黒木は華麗なドライブテクニックを披露するが、無事にゴールできるのか。
ザウルスの口から流れてくる光を止める“フラッシュザウルス”では、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームの山田が、目にも止まらぬ速さの“超高速”に挑戦。ポンプ役の中島も声援を送る。そして名物アトラクション“ハイパーホッケー”には、今回も謎の強敵覆面コンビが緊急参戦する。激闘を繰り広げる覆面コンビの正体とは何者なのか。鈴木と伊藤が最強タッグを組み戦う様子は圧巻で、勝つのはどのチームなのか。
ほかにも伝説のアトラクションが続々登場。今回は新春SPということで、優勝したチームだけが挑戦できる「ビッグチャレンジ」の商品として、14年ぶりに「車」が登場する。ほかにも、豪華商品が多数用意されたビッグチャレンジに挑戦できるのはどのチームなのか。
◆「未成年の主張」ランキングも発表
さらに、V6の伝説的人気番組「学校へ行こう！」の名物企画『未成年の主張』をそれスノが引き継いでから、反響の大きかった主張ベスト10も発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】