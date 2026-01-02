大谷翔平選手、愛犬・デコピンの年賀状公開 1年前との変化が話題「増えてる」「癒やされた」
【モデルプレス＝2026/01/02】米大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が1月1日、自身のInstagramを更新。愛犬デコピンの年賀状を公開し、話題を呼んでいる。
大谷は「HAPPY NEW YEAR！2026」と年賀状を公開。年賀状にはデコピンの名前で「今年もよろしくお願いします 令和8年 元旦」と記されている。右下には、「〒002-0017 D県D市D町 犬小屋前 大谷デコピン」と住所が記載されている。
1年前にもデコピンの年賀状を公開した大谷選手。「017-0017 大谷デコピン」と郵便番号と名前のみの記載だった。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「癒やされた」「住所去年から増えてる（笑）」「犬小屋前なんだ（笑）」「微笑ましい」「最高」「センス抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
