ºÇ¤â´¨¤¤»þ´ü¤ÎÆÍÆþ¤ÎÆüËÜÎóÅç¡¡º£Ç¯¤Ï¿¿Åß¤é¤·¤¤¸·¤·¤¤´¨¤µ¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÂçÀã¤ËÃí°Õ
µ¤¾ÝÄ£¤ÏºòÆü1·î1Æü¤ËºÇ¿·¤Î1¤«·îÍ½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤´¨µ¤¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÆî²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¨Ãæ¤ËÆþ¤ê¡¢°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â´¨¤¤»þ´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËüÁ´¤Î´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¿ôÃÍÍ½Êó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÍ½Â¬·ë²Ì
µ¤¾ÝÄ£¤ÏºòÆü1·î1Æü¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¤Î1¤«·îÍ½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¤«·îÊ¿¶Ñ¤Î³¤ÌÌµ¤°µ(º¸¿Þ)¤Ï¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ÏÀ¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ëµ¤°µ¤¬Ê¿Ç¯¤è¤êÄã¤¯¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤ËÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢Àã¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤«¤éÆîÀ¾½ôÅç¤äËÜ½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤¬Ä¥¤ê½Ð¤·¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÂçÀã¤ËÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ËÃí°Õ
¤³¤ÎÀè¤Îµ¤²¹¤Ï¸þ¤³¤¦1¤«·î(1·î3Æü¡Á30Æü)¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ËÌÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¡£²Æì¡¦±âÈþ¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£½µ¤´¤È¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢1½µÌÜ(1·î3Æü¡Á9Æü)¤Ç¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤È²Æì¡¦±âÈþ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¯¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2½µÌÜ(1·î10Æü¡Á16Æü)¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¢²Æì¡¦±âÈþ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Äã¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£3½µÌÜ¡Á4½µÌÜ(1·î17Æü¡Á30Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æµ¤²¹¤¬0¡îÌ¤Ëþ¤Î¿¿ÅßÆü¤ÎÆü¤â¤¢¤ê¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÄ«¤Ï0¡î¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£´¨¤µ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËüÁ´¤Î´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢³°¤È¼¼Æâ¤ä¼¼Æâ¤ÎÃæ¤Ç¤âÍá¼¼¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¯¡¢ÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂ¿¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÈÀ¾ÆüËÜ¡¢²Æì¡¦±âÈþ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÂ¤ß¤«¾¯¤Ê¤¤¡×¤«¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¤â¤È¤â¤È¹ß¿å¤¬¾¯¤Ê¤¤»þµ¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ä´¶À÷¾É¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü¾È»þ´Ö¤Ï¡¢²Æì¡¦±âÈþ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¡¢ÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤êÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Àã¤ä±«¤¬Á´¤¯¹ß¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À»þ¤Ê¤É¤ÏÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¾¯¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚËÌÆüËÜ¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌÃÏÊý
¡ÚÅìÆüËÜ¡Û´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÃÏÊý
¡ÚÀ¾ÆüËÜ¡Û¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£ËÌÉô¡¦¶å½£ÆîÉô
¡Ú²Æì¡¦±âÈþ¡Û¼¯»ùÅç¸©±âÈþÃÏÊý¡¦²ÆìÃÏÊý
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Åß¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤«¤é´¨¤¤Éô²°¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢µÞ·ã¤Ê²¹ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤Ï¡¢ÆþÍá¤¹¤ëÁ°¤ËÃÈ¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤«¤é´¨¤¤Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÍáÁå¤Ë¤Ä¤«¤ë¤È¡¢´¨ÃÈº¹¤Ç·ì°µ¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Íá¼¼¤ËÃÈË¼ÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÍáÁå¤ËµëÅò¤·¤¿¤ê¡¢ÍáÁå¤Î¤ªÅò¤¬Ê¨¤¤¤¿¤é¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤¿¸å¡¢³¸¤ò¼è¤Ã¤ÆÅòµ¤¤ò½¼Ëþ¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢ ÆþÍá¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï41ÅÙ°Ê²¼¡¢»þ´Ö¤Ï10Ê¬°ÊÆâ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆþÍá¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢ÌëÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¤ÈÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î»þ´ÖÂÓ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ÍáÁå¤ÇÂÎ¤òÃÈ¤á¤¿¸å¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤æ¤Ã¤¯¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ê¤¹¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð³èÍÑ¤·¡¢¼ê¤¹¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍáÁå¤Î¤Ø¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ ¿©¸å¤¹¤°¤ÎÆþÍá¤ä¡¢°û¼ò¸å¤ÎÆþÍá¤Ï¡¢Èò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©¸å¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¿©¸åÄã·ì°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¿À¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°û¼ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ì»þÅª¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤Î°¤¤»þ¤â¡¢ÆþÍá¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£