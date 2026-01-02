食楽web

静岡で人気の初詣スポットのひとつが、国宝に指定されている「久能山東照宮」。徳川家康を神様として祀る「東照宮」発祥の神社で、勝負運を求めて多くの参拝者が訪れます。

そこで今回は、久能山東照宮と、参拝前後に立ち寄りたい名物グルメをまとめました。

静岡県内、唯一の国宝

海側のルートの入り口

「久能山東照宮」の参拝は、「静岡鉄道 日本平ロープウェイ」を利用して山側から向かうルートと、「久能山下からの徒歩」で向かう海側のルートがあります。山側のルートは日本平山頂にある無料駐車場が便利。海側のルートは素晴らしい景色を眺められますが、石段が1,159段続くので、足腰に自信のない方はご自身の体調に合わせてご利用ください。

こちらは海側のルートの入り口。鳥居の奥に見える山の頂上が、今回の目的地「久能山東照宮」です。

海側のルートは、石垣に沿って蛇行しながら進みます。「17曲りの石段」と呼ばれており途中、上を見上げると、石垣から生える木々を愛でることもできます。長い階段なので休みながら進みましょう。

時々、立ち止まり海の方に目をやると駿河湾が広がり、疲れも一気に吹き飛びます。「17曲りの石段」を登りつめたところにある門がこちら。

静岡ならではの見晴らし「一ノ門」

「一ノ門」と呼ばれる門からは、駿河湾、 伊豆半島、御前崎が一望できます。さらに進むと社務所が見えてきます。日本平ロープウェイを利用し、山側のルートから来た人とは、ここで合流できます。

「楼門」

受付を通ると目に入るのが、朱塗りの大きな門「楼門」です。門の中央には獏（ばく）の彫刻もあるので、探してみてください。そこから奥に進むと、久能稲荷神社や鼓楼（ころう）などがあります。さらに進むと、国宝の「御社殿」に到着。

極彩色で鮮やかな色合いが印象的ですが、軸部や軒廻りは黒漆塗、縁廻りは赤漆塗で仕上げており見応え抜群！実はこの中にひとつだけ「葵の御門」が未完成になっているものがあるんです。完成してしまうと、そこが「頂点」であとは滅びるだけ…ということから、あえて「未完成」のまま建築したそう。

「御社殿」は、本殿と拝殿を床の低い「石の間」でつないだ、権現造の形式をもつ複合社殿になっているのですが、これが全国に数多く創建された東照宮の原型になっています。

●DATA

久能山東照宮

住：静岡県静岡市駿河区根古屋390

https://www.toshogu.or.jp/

参拝後のグルメも楽しい！人気者の「団子」と「いちごジュース」

みたらし団子 200円/本

歩き疲れたら、ぜひ立ち寄りたいのが甘味処。山側のルートにも、海側のルートにもたくさんのお店が並びますが、今回は海側にある『久能屋』に伺いました。

小腹が空いた時にぴったりなのがみたらし団子。小ぶりの団子が5つ連なり、見た目も可愛くて気分が上がります。表面はカリっ！ 中はぎゅっと密度の濃く、甘辛いタレとのバランスが絶品です。

「ぐるぐるシェイク」（左）600円、「いちご生ジュース」（Mサイズ）300円 ［食楽web］

こちらは人気の「いちご生ジュース」。左は、Lサイズの「いちご生ジュース」にアイスをのせた「ぐるぐるシェイク」です。久能山東照宮の周辺は「久能石垣いちご」が有名なだけあり、一年中「いちご」が大人気だそう。時期によっては冷凍いちごを使用するのですが、粒々の食感と濃厚な味わいで満足すること間違いなし。疲れた体に染み渡る～。

●SHOP INFO

久能屋

住：静岡県静岡市駿河区根古屋30

http://kunouya.com/

新春は、2026年の勝負運を求めて、絶景の久能山東照宮を訪れてみてはいかがでしょうか。

（撮影・文◎加藤朋子）