◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

箱根駅伝の往路が2日に号砲。各校のエースが集う2区では、2区間連続の区間新記録が飛び出しました。

1区では國學院大學の青木瑠郁選手が区間新記録をマーク。中央大学の藤田大智選手、関東学生連合チームである筑波大学の川崎颯選手の3人が従来の区間記録を超えます。

2区は、第101回大会では1時間05分31秒の区間記録を出した東京国際大・R.エティーリ選手らが出走。そのエティーリ選手の記録を大幅に更新したのは、城西大・V.キムタイ選手でした。前回大会の1時間06分55秒を大きく上回り、従来の区間記録を22秒更新する1時間05分09秒の激走。6位から先頭まで順位を押し上げ、大学史上初めてとなる2区トップでのタスキ渡しとなりました。

1時間5運42秒で区間2位に入った日本大学のキップケメイ選手は18位から9位まで押し上げるごぼう抜き。さらに1時間05分43秒の区間3位で走破した山梨学院大のB.キピエゴ選手は、13位から5位まで押し上げる8人抜きで、第85回大会のM.J.モグス選手(1時間06分04秒)超えを達成しました。

そのほか、区間4位で日本人トップだった山口智規選手が1時間05分47秒で順位を3位に押し上げる力走。この4人が過去5人しかいない1時間05分台でした。なお区間記録保持者だったエティーリ選手は1時間06分14秒の区間7位となっています。