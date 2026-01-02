“廃線巡礼”時が止まった「のと鉄道能登線」。6つの駅が残す往時の記憶【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

2005年に廃止された、のと鉄道能登線。



全国的に珍しく、大半の駅がそのまま残されている。



往時を偲べる形跡が残ることは、後世にとって大きな意味があると思う。





旧中居駅〜旧鵜川駅

更地になってしまえば、そこに鉄路や人の暮らしがあったことは、すぐに忘れ去られてしまうからだ。あの頃、この駅を発った列車に乗った人達は、今どこで何をしているのだろうか。

■旧中居駅

人家は付近に数軒のみ。線路は取り払われながらも、定期的に清掃されており、綺麗な姿を保っている。

■旧沖波駅

竹林に浮かぶ駅。緑に覆われ、現役の頃の景色を想像するのさえ難しい。現実世界離れしたような光景に魅了された。

■旧鵜川駅

コンクリートブロックが積み重ねられてできた駅舎が残る。付近に大きめの集落があり、往時は急行列車も停まった。

旧南黒丸駅〜旧飯田駅

■旧南黒丸駅

田んぼ脇にホーム跡が残る。夏の訪問時には、完全に緑に取り込まれていた…。

■旧鵜飼駅

観光地見附島から徒歩圏内。緑と調和した待合スペースが美しい。駅舎は、バスの待合室等として活用されている。

■旧飯田駅

駅舎前にある、古びた長椅子が良いアクセント。背もたれ部に旅館の広告が入っているが現存しているのだろうか…。

穴水駅で眠る古い特急列車

■穴水駅で眠る「のと恋路号」

2005年以降、のと鉄道の終着駅となった穴水駅。ホームには、かつて元気に走っていた急行「のと恋路号」が。