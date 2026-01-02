“廃線巡礼”時が止まった「のと鉄道能登線」。6つの駅が残す往時の記憶【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】
鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。
一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。
そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。
栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。
写真・文＝栗原悠人
2005年に廃止された、のと鉄道能登線。
全国的に珍しく、大半の駅がそのまま残されている。
往時を偲べる形跡が残ることは、後世にとって大きな意味があると思う。
あの頃、この駅を発った列車に乗った人達は、今どこで何をしているのだろうか。
旧中居駅〜旧鵜川駅
■旧中居駅
人家は付近に数軒のみ。線路は取り払われながらも、定期的に清掃されており、綺麗な姿を保っている。
■旧沖波駅
竹林に浮かぶ駅。緑に覆われ、現役の頃の景色を想像するのさえ難しい。現実世界離れしたような光景に魅了された。
■旧鵜川駅
コンクリートブロックが積み重ねられてできた駅舎が残る。付近に大きめの集落があり、往時は急行列車も停まった。
旧南黒丸駅〜旧飯田駅
■旧南黒丸駅
田んぼ脇にホーム跡が残る。夏の訪問時には、完全に緑に取り込まれていた…。
■旧鵜飼駅
観光地見附島から徒歩圏内。緑と調和した待合スペースが美しい。駅舎は、バスの待合室等として活用されている。
■旧飯田駅
駅舎前にある、古びた長椅子が良いアクセント。背もたれ部に旅館の広告が入っているが現存しているのだろうか…。
穴水駅で眠る古い特急列車
■穴水駅で眠る「のと恋路号」
2005年以降、のと鉄道の終着駅となった穴水駅。ホームには、かつて元気に走っていた急行「のと恋路号」が。