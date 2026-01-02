タイBLドラマ『PIT BABE 2』全話、FODで一挙独占見放題配信決定 1・9から
タイBLドラマ『PIT BABE 2』が、9日より動画配信サービスFODにて全話一挙独占見放題配信される。
【場面カット】かっこいい！レーシングスーツ姿で肩を寄せ合うPoohPavel
本シリーズは、タイの大手制作会社「CHANGE2561」が手掛けた初のBLシリーズ。タイの大手小説投稿サイトで7億回以上読まれた大人気BL小説を実写化した作品で、カーレースの世界を舞台に、特殊能力を持つ青年たちの愛憎と陰謀を描くアクションロマンス。
今作は、前作から1年後が描かれる。ベイブ（Pavel／パベル）は、恋人のチャーリー（Pooh／プー）と過ごしていたが、亡くなった親友のウェイ（Nut／ナット）の夢をみる。新たなレースが開幕する中、ウェイと同じ容姿の研究員が現れ、物語は予想外の方向へと展開される。
【ストーリー】
1年前に失くした親友ウェイの夢を見るベイブ。そんな彼のそばには恋人チャーリーの姿があった―。新たなハローズスーパーGT選手権が開幕し、Xハンターからはベイブ、チャーリー、キムが出場。しかし、“サーキットの王者”に君臨するベイブが初戦でETAの謎の新人・ウィリーに負けてしまう。そんな中、チャーリーはレース前に奇妙な感覚を感じ取っていた。
また、ジェフの身にも異変が起こり、コントロールできていたはずの特殊能力で再び未来が見えるようになってしまう。ある日、チャーリーが協力している研究所にアメリカから新たな研究員が加わることになったが、その研究員は1年前に亡くなったウェイと同じ容姿をしていて。
