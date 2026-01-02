『それスノ』フレンドパークSPのアトラクション発表 ビッグチャレンジのプレゼントに14年ぶりの車が登場
9人組グループ・Snow Manが出演するTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』は2日午後5時から“それスノフレンドパーク”第5弾となる新春SPを届ける。各アトラクションの見どころが発表され、優勝したチームだけが挑戦できる「ビッグチャレンジ」の商品として、14年ぶりに「車」が登場することも明らかになった。
【写真】ハイパーホッケーに参加する中島健人＆山田裕貴
今回は、主演を務める鈴木亮平のほか、伊藤英明、黒木メイサ、野呂佳代、津田篤宏（ダイアン）からなる日曜劇場『リブート』チーム、主演の山田裕貴、鈴木伸之、中村蒼、中島健人、生見愛瑠からなるドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームが参戦し、Snow Manと三つ巴対決。支配人は深澤辰哉が、副支配人は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。
巨大な壁にジャンプして貼り付く"ウォールクラッシュ"では、今回もスペシャルバージョンの壁が立ちはだかる。過去に通常バージョンではクリアしている目黒蓮は、今回スペシャルバージョンでのクリアなるか。第2弾で挑戦した際、華麗なジャンプを見せるも10ポイントしか獲得できなかった佐久間も挑戦。果たして、今回のジャンプの結果は。
バイクでそばを運ぶ伝説の人気アトラクション「デリソバ」。『リブート』チームからは鈴木・黒木が挑戦。黒木メイサが華麗なドライブテクニックを披露。無事にゴールできるのか。
ザウルスの口から流れてくる光を止める「フラッシュザウルス」。『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームの山田は、目にも止まらぬ速さの“超高速”に挑戦。ポンプ役の中島も声援を送る。
そして名物アトラクション「ハイパーホッケー」には、今回も謎の強敵覆面コンビが緊急参戦。激闘を繰り広げる覆面コンビの正体とは。鈴木亮平＆伊藤英明が最強タッグを組み戦う様子は圧巻。果たして勝つのは。他にも伝説のアトラクションが続々登場する。
また、V6の伝説的人気番組『学校へ行こう！』の名物企画『未成年の主張』をそれスノが引き継いでから、反響の大きかった主張ベスト10を発表する。さらにSnow Manからの”お年玉”として、視聴者に総額100万円のクオカードが当たるプレゼントキャンペーンを実施。放送を見ていれば誰でも応募することができる。
