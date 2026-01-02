榮倉奈々＆賀来賢人、新年夫婦ショットに反響「おんぶしてるの尊い」「ずっと見てられる」
【モデルプレス＝2026/01/02】女優の榮倉奈々が1日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫で俳優の賀来賢人との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】榮倉奈々＆賀来賢人夫妻「幸せオーラすごい」ラブラブおんぶショット
榮倉は「2026年もよろしくお願いいたします」と言葉を添えて、賀来との写真を投稿。榮倉が笑顔で賀来の背中におぶさり、2人でバランスを撮るように手を前に出してポーズを取っている。
この投稿は「憧れの夫婦」「ラブラブ尊い」「おんぶしてるの尊い」「ずっと見てられる」「新年から幸せオーラすごい」「楽しそう」「仲良し」といった声が上がっている。
2人は2014年に放送されたTBS系ドラマ「Nのために」での共演がきっかけで、2016年8月に結婚。2017年6月に第1子、2021年2月に第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】榮倉奈々＆賀来賢人夫妻「幸せオーラすごい」ラブラブおんぶショット
◆榮倉奈々＆賀来賢人、2ショット公開
榮倉は「2026年もよろしくお願いいたします」と言葉を添えて、賀来との写真を投稿。榮倉が笑顔で賀来の背中におぶさり、2人でバランスを撮るように手を前に出してポーズを取っている。
◆榮倉奈々の投稿に反響
この投稿は「憧れの夫婦」「ラブラブ尊い」「おんぶしてるの尊い」「ずっと見てられる」「新年から幸せオーラすごい」「楽しそう」「仲良し」といった声が上がっている。
2人は2014年に放送されたTBS系ドラマ「Nのために」での共演がきっかけで、2016年8月に結婚。2017年6月に第1子、2021年2月に第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】