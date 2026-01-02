ロロ・ピアーナの新作バッグ登場♡エレガンス極まるエクストラ・ソフティ

ロロ・ピアーナの2026年春夏コレクションに、《エクストラ》ファミリーの新作《エクストラ・ソフティ・バッグ》が仲間入りします。細長く洗練されたフォルムと、触れた瞬間にわかる極上の柔らかさが魅力。街でも旅先でも自然に溶け込み、デイリーからイブニングまで幅広く活躍します。控えめでありながら確かな品格を放つ、大人の女性にふさわしいバッグです♡

しなやかさを追求した素材美

《エクストラ・ソフティ・バッグ》は、バッグ本来の柔らかさを引き立てる多彩な素材で展開。

サテンやウーブンレザー、柔らかなファイングレインレザー、スムースバターカーフに加え、熟練職人によるウィッシュ・カシミヤ・ダブル・シェブロンを採用しています。

それぞれの素材が、感覚的で優美なフォルムをより印象的に演出します。

機能美が光るディテール

ヴィンテージスタイルのギエラチャーム付きレザーキーフォブや、ショルダーとクロスボディの両方で使えるストラップを備え、実用性も充実。

調節可能で取り外し可能なストラップは、ハンドルのカーブから着想を得たブリッジフックで装着されます。

LPのイニシャルを刻印した立体的なゴールドチャームが、ワイドなジッパー開口部を上品に彩ります。

カラー展開と発売情報

《エクストラ・ソフティ・バッグ》は、フォッシル、エンシェント・サンドストーン、ダークチョコレート・リコリス、ベビーカシミヤの4色展開。

いずれもロロ・ピアーナらしい落ち着きと洗練を備えたカラーです。新作バッグは1月3日より、ロロ・ピアーナのセレクトされた店舗およびオンラインストアにて発売されます。

日常に寄り添う上質バッグ

エレガントでありながら気負わず持てる《エクストラ・ソフティ・バッグ》は、ロロ・ピアーナの美学を日常に取り入れたい女性にぴったりの存在。

装いを選ばず、持つ人の所作まで美しく見せてくれるのも魅力です。

静かなラグジュアリーを感じながら、毎日のスタイルをワンランク引き上げてみてはいかがでしょうか♪