第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）は２日に往路が行われている。

読売新聞オンラインでは、早稲田大学時代に４年連続区間賞を獲得し、総合優勝も経験した箱根路のレジェンド、武井隆次さん（５４）のライブ解説でレースを詳報する。（デジタル編集部）

エース区間「花の２区」から３区へ。城西大のビクター・キムタイが区間新記録を達成して１位通過。去年の走り２区（１０位）からみて、今年これほど走るとは思わなかった。スタミナが課題と言われていたが、今年はその強化に励んだといい、その成果が出たようだ。

早稲田大の山口智規は昨年の２区１２位のリベンジという気負いは見られなかったが、並走したキムタイにうまく力を使われた感じで、権太坂の下りで差をつけられた。それでも１時間５分台（１時間５分４７秒）は立派なタイムだった。戸塚中継所は３位リレー。５区には「山の名探偵」工藤慎作がいるが、他校も城西大の斎藤将也や青山学院大の黒田朝日がおり、彼らが額面通りに山を登れば、手ごわいライバルだ。目標とする往路優勝のためには３区、そして期待のルーキー鈴木琉胤が控える４区で踏ん張り、２位の城西大には追いついたうえで５区につなぎたい。

昨年の１区で快走した吉居駿恭を往路で使わなかった中央大だが、２区の溜池一太が前半からハイペースで後半も何とか持ちこたえ、２区でつないだ。山登りが心配だが、ここまでプラン通りの展開で走っている。

同じように佐藤圭汰、山川拓馬など主力を往路で温存した駒沢大だが、２区の桑田駿介が１時間６分１９秒のタイムで走り、４位通過（トップと１分７秒差）なので上々の展開だ。５区山登りは未経験者の安原海晴（昨年８区）で、ここをうまく乗り切れば復路の視界が開けそうだ。チーム層の厚さは随一で、「隠し玉」の数で他校を上回るのが強みだ。

往路重視の正攻法でオーダーを組んだ国学院大だが、上原琉翔のペースが上がらず６位通過。途中で早稲田大と城西大に追いつかれたが、結局ついていくことができなかった。３区、４区は５本柱の主力が走るので、５区の１年生にどのぐらいのタイム差で渡せるか。

１区で先頭から１分２０秒差の１６位と出遅れた青山学院大は、５区にエースの黒田朝日が控えるだけに、２区の出来が往路の浮沈のカギだった。前半になかなかペースが上がらなかったが、権太坂の下りでペースを上げて、最後の「戸塚の壁」でさらに順位を上げた。戸塚中継所ではトップと２分１６秒差の１１位。２区で３分離されたらさすがにきついところだったが、３区、４区で離されずに５区の黒田につなげるか。チームの層の厚さや総合優勝まで考えれば、まだまだ原監督の想定内なのだろう。

たけい・りゅうじ １９７１年生まれ。東京・国学院久我山高で高校初の５０００メートル１３分台をマーク。早大時代は箱根駅伝で４年連続区間賞（１区、１区、７区、４区）、うち３度が区間新記録で、同期の花田勝彦、櫛部静二と並び「三羽がらす」と呼ばれた。卒業後はエスビー食品で２００２年びわ湖毎日マラソンを２時間８分３５秒で優勝。０２年アジア大会男子マラソン銅メダル。引退後はエスビー食品のコーチ、監督を歴任。現在は「したまちアスリートクラブ」の監督として小、中学生を中心とした後進ランナーの指導にあたっている。