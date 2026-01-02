皇居・宮殿で２日、新年一般参賀が行われた。

午前１０時１０分頃からの１回目には、多くの人が集まり、天皇、皇后両陛下をはじめ皇室の方々１４人が宮殿のベランダから手を振られた。秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）が初めて出席された。

天皇陛下はあいさつで、「昨年も地震や大雨、林野火災、大雪などの災害が各地で発生するなど、多くの方々がご苦労の多い生活をされていることを案じています」と述べられた。その上で、「本年が、皆さんにとって穏やかで良い年となるよう願っております」と語られた。

新年一般参賀はこの後、午前１１時、午前１１時５０分、午後１時半、午後２時２０分頃の計４回行われる。参賀者は午後２時１０分までに皇居正門（二重橋）から入る。

皇居で行われた新年一般参賀（１回目）での天皇陛下のお言葉は次の通り。

◇

新年おめでとうございます。新しい年を、こうして一緒に祝うことをうれしく思います。その一方で、昨年も地震や大雨、林野火災、大雪などによる災害が各地で発生するなど、多くの方々がご苦労の多い生活をされていることを案じています。いろいろと大変なこともあるかと思いますが、本年が皆さんにとって穏やかで良い年となるよう願っております。年の始めに当たり、我が国と世界の人々の幸せを祈ります。