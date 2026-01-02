【ひらがなクイズ】語彙力を力試し！ 共通する「2文字のひらがな」を当ててみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、言葉の「頭」にも「真ん中」にも共通の響きが隠れています。日常的な言葉から、少し雅（みやび）な響きの言葉までそろいました。リズムよく空欄を埋めてみてくださいね。
□□め
に□□
□□やま
□□ぎみ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「わか」を入れると、次のようになります。
わかめ（若布・和布）
にわか（俄）
わかやま（和歌山）
わかぎみ（若君）
今回は「若い」や「和歌」など、漢字にするとバラエティーに富んだ「わか」が共通点でした。「にわか（雨）」や、高貴な若者を指す「若君（わかぎみ）」など、普段はあまり意識しない音のつながりに気付けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、言葉の「頭」にも「真ん中」にも共通の響きが隠れています。日常的な言葉から、少し雅（みやび）な響きの言葉までそろいました。リズムよく空欄を埋めてみてくださいね。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□め
に□□
□□やま
□□ぎみ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：わか正解は「わか」でした。
それぞれの言葉に「わか」を入れると、次のようになります。
わかめ（若布・和布）
にわか（俄）
わかやま（和歌山）
わかぎみ（若君）
今回は「若い」や「和歌」など、漢字にするとバラエティーに富んだ「わか」が共通点でした。「にわか（雨）」や、高貴な若者を指す「若君（わかぎみ）」など、普段はあまり意識しない音のつながりに気付けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)