4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。お味噌汁の定番具材や、紀伊半島にあるあの県名がヒントです。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、言葉の「頭」にも「真ん中」にも共通の響きが隠れています。日常的な言葉から、少し雅（みやび）な響きの言葉までそろいました。リズムよく空欄を埋めてみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□め
に□□
□□やま
□□ぎみ

正解：わか

正解は「わか」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「わか」を入れると、次のようになります。

わかめ（若布・和布）
にわか（俄）
わかやま（和歌山）
わかぎみ（若君）

今回は「若い」や「和歌」など、漢字にするとバラエティーに富んだ「わか」が共通点でした。「にわか（雨）」や、高貴な若者を指す「若君（わかぎみ）」など、普段はあまり意識しない音のつながりに気付けたでしょうか。

