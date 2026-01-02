“おとなのサンリオ”新作おでかけグッズが登場！ 上品なリール式キーホルダーなど展開へ
「3carat」は、1月上旬から、サンリオキャラクターを大人らしく楽しめる“おとなのサンリオ”テーマの新作おでかけグッズを、全国の雑貨販売店やキャラクターショップで順次販売。公式通販サイトでは2025年12月12日（金）より先行発売した。
【写真】レトロデザインもかわいい〜！ 新作おでかけグッズ一覧
■遊び心のあるポーチも
今回販売されるのは、サンリオのキャラクターをさりげなく取り入れ、上品なきらめきを添えた、大人の日常に馴染むデザインと便利な機能を備えたおでかけグッズ。
ラインナップには、肩にかけたままシューっと伸ばして使える「リールキーホルダー」が登場。落ち着いたゴールドカラーを基調に、大人のバッグにもなじむ上品かつ高級感のあるデザインだ。
また、老眼鏡やルーペを持つのに抵抗があるという人に向けた、バッグにつけてさりげなく使える「おめかしルーペ」も展開。買い物中に値札を確認したり、飲食店でメニューを見る際に活躍するスライド式で、デザイン性と使いやすさを両立している。
そのほか、チャックいらずのバネ口仕様で片手でカンタンにガバッと開く「キャンディポーチ」も用意。手触りの良いソフトなクッション素材で大切な小物を包み込み、中を開くとサンリオキャラクターが現れる遊び心のある仕掛けも楽しめる。
