モデルでタレントの杉枝真結（30）が2日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。現在6カ月で出産は5月を予定している。

この日誕生日を迎えた杉枝は「私ごとで大変恐縮ではございますが、このたび第一子となる新しい命を授かりました」と発表。大きいお腹に手を当ててほほえむ自身の写真を添えた。

「現在、妊娠6ヶ月に入ったところで、出産は5月下旬を予定しております」とした。「今はなにより、お腹の中で小さな身体で頑張ってくれている奇跡と一番に向き合いながら、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」と報告。

今後の活動については「現在出演させていただいている各レギュラー番組をはじめ、これからも様々な活動をお届けできるように、変わらず私らしく頑張っていきますので、引き続き温かいご声援をよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

杉枝は大阪府出身、1996年1月2日生まれの30歳。特技はナレーション、中国語、ダンス、歌。Happiness、E-girlsのメンバーとして活動。卒業後の現在は関西の人気朝の情報番組朝日放送「おはよう朝日です」のリポーターなどとして活躍している。