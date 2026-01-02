【2026年 1/2〜1/16の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛1/2〜1/16｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





乙女座 8/23〜9/22

新年から遊びも仕事も快調に！

新年から強い運気が来ています。お正月休みの間は初もうでやおせち料理など縁起のいいものにたくさん触れておきましょう。幸運を引き寄せるパワーがグンとUPしそう。その流れで仕事始めを迎えれば、能力を存分に発揮できると星のお告げ。どんな仕事も自信を持って行うことがポイントです。レジャー運も好調なので、行き先はあなたが決めて家族や友人と出かけると最高に楽しめます。行ったことのない場所に幸運が待っていそう。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

たこの料理 新春のイベント 双子座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟