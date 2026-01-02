平河悠が途中出場でダメ押しアシスト! イングランド2部ブリストルの5-0大勝に貢献
[1.1 チャンピオンシップ第25節 ブリストル 5-0 ポーツマス]
ブリストル・シティの日本代表FW平河悠が1日、EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)第25節のポーツマス戦(○5-0)で今季2アシスト目を記録した。
ベンチスタートの平河は3-0の後半11分に途中出場。4-0で迎えた後半アディショナルタイム3分、右サイドでボールを持つと、相手の意表を突いて真横へグラウンダーのクロスを送る。マークを外して受けたFWシンクレア・アームストロングが右足で豪快に蹴り込み、ダメ押しの5点目を奪った。
平河にとっては12試合ぶりとなる今季2アシスト目。チームは2戦ぶりの白星を挙げ、昇格プレーオフ圏内6位と1ポイント差の8位となっている。
